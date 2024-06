Mercedes lijkt voor 2025 de knoop door te hebben gehakt. De droom om Max Verstappen naar Mercedes te halen gaat niet door, net zoals dat Carlos Sainz zijn toekomst niet aan de Zilverpijlen gaat verbinden. De keuze is bij Mercedes dus gevallen op de derde optie: Andrea Kimi Antonelli.

Dit weet Sport.de te melden. De zoektocht waar Mercedes dit jaar aan begonnen is, stond niet per se op de planning voor het jaar 2024. Hamilton besloot begin dit jaar namelijk om vanaf 2025 uit te gaan komen voor Ferrari en na dit seizoen afscheid te nemen van Mercedes. Daardoor was er voor 2025 ineens een stoeltje vrij naast George Russell, die nog een meerjarig contract heeft.

Mercedes en de interesse in Verstappen

Hierdoor, en door de onrust rondom Red Bull in 2024, zijn er veel geruchten geweest omtrent de toekomst van Verstappen en een mogelijke overstap van de Nederlander naar Mercedes in 2025 of 2026. Mercedes, dat tot het weekend in Canada eigenlijk een vrij matig seizoen kende en daarmee een vervolg geeft aan het seizoen 2022 en 2023, lijkt nu de hoop op een overstap van Verstappen opgegeven te hebben. "Na Ferrari en Red Bull Racing, heeft Mercedes nu ook besloten welke coureurs het rijdersduo in 2025 zullen gaan vormen. Volgens informatie van RTL en sport.de, zal Mercedes aan het 2025-seizoen beginnen met George Russell en jongeling Andrea Kimi Antonelli."

Droom van Wolff om Verstappen te halen in duigen

Volgens het Duitse medium was het de droom van Wolff om Verstappen naast Russell te zetten vanaf 2025 en had hij hier veel voor over. "Voor de duidelijkheid: Toto Wolff en de zijnen hebben hun grote droom om Max Verstappen te contracteren opgegeven. De Zilverpijlen zouden de drievoudig wereldkampioen een onweerstaanbaar aanbod gedaan hebben. Om de Nederlander te krijgen, zou Mercedes ook bereid zijn geweest om Helmut Marko te tekenen, en het team zou ook in gesprek zijn gegaan met topontwerper Adrian Newey. Dat heeft niet mogen baten."

Mercedes ziet ook tweede optie afhaken

Na Verstappen had Mercedes nog een andere coureur op het lijstje staan: Carlos Sainz. De Spanjaard was de tweede optie, maar volgens het Duitse medium gaat de Spanjaard waarschijnlijk eerder bij Williams tekenen. "Volgens verschillende rapporten, was Wolff oorspronkelijk van plan om Antonelli bij klantenteam Williams onder te brengen. Alles wijst er momenteel op dat Sainz daar inmiddels getekend heeft. De Spanjaard heeft schijnbaar geen interesse in Sauber en Audi, al is er nog niks bevestigd over zijn toekomst." Daardoor heeft Mercedes schijnbaar besloten te gaan voor de derde optie: Antonelli.

