Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zullen de komende races richting de zomerstop gaan uitwijzen of Red Bull daadwerkelijk drie concurrenten heeft dit seizoen in Ferrari, McLaren en Mercedes. Daarnaast doet de Oostenrijker een verhaal uit de doeken over zijn gezondheid na de F1 Grand Prix van Monaco.

In gesprek met oe24 zegt Marko dat de Oostenrijker zich, ondanks de recente problemen in Monaco en Canada, zich nog geen zorgen maakt en er ook nog niet zo zeker van is dat Mercedes nu de aansluiting bij Red Bull, McLaren en Ferrari heeft gevonden. "We gaan in de komende drie races zien hoe goed de auto's echt zijn. Mercedes was afgelopen jaar sterk in Barcelona, en daarna niet meer. Daarna komen twee echte racecircuits, Spielberg [Oostenrijk] en Silverstone [Groot-Brittannië], en daarna weten we hoe we ervoor staan."

Red Bull nog steeds gefocust op het winnen van F1-titel

Ondanks dat het dit jaar allemaal wat moeizamer gaat bij Red Bull, zowel op als buiten de baan, gelooft Marko er heilig in dat ze de juiste keuzes hebben gemaakt met het concept van de auto en dat een titel bij de coureurs en constructeurs nog steeds het doel moet zijn van het team. "Wij zijn gefocust op het winnen van de wereldtitel. We hebben al gezien dat je niet langer kan winnen als je niet langer gefocust bent."

Marko ziek na Grand Prix Monaco

Marko was zelf de afgelopen tijd echter niet 100% fit. Verre van zelfs, zo maakt de Oostenrijker bekend. "Ik was behoorlijk ziek na het weekend in Monte Carlo. Ik had Covid en kon amper ademen en niet eens praten. Het gaat nu weer goed met me." Na het weekend in Canada, een weekend waarin Verstappen zijn zesde zege van 2024 boekte, zal hij zich weer een stuk beter hebben gevoeld. Tenzij hij naar de race van Sergio Pérez keek, die net zoals in Monaco uitviel na schade aan zijn achtervleugel.

