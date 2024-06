Charles Leclerc maakte een domper van een weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Canada. De Ferrari-coureur viel uit met een motorprobleem. Het heeft Max Verstappen de kans gegeven zijn leiding in het kampioenschap flink uit te breiden.

De Scuderia stond voor een grote uitdaging in Montreal. Beide rode bolides werden geëlimineerd in Q2 van de kwalificatie, voor het eerst sinds de Grand Prix van België in 2021, en moesten de wedstrijd dus vanaf buiten de top tien aanvangen. Leclerc kon de snelheid totaal niet vinden, omdat er problemen waren met de power unit. De Monegask kon niks aan de afstellingen veranderen en naar verluidt was hij 80pk aan vermogen kwijt. Zonder deze problemen en zonder DRS was de topsnelheid van de SF-24 op het Circuit Gilles Villeneuve 308 kilometer per uur. Mét het probleem en met DRS tikte Leclerc de 306 km/u aan. Na een reset van het stuur tijdens een pitstop stond de motor op een gunstigere afstelling, maar hij kon er weer niks verder aan veranderen, en dus besloten hij en het team om in de garage uit te vallen. Carlos Sainz spinde, werd geraakt door Alexander Albon en zag ook het zwart-witgeblokt niet.

Sowieso geen punten

"Door het motorprobleem hebben we alles verloren," vertelde Leclerc bij F1 TV. "We moeten goed onderzoeken wat er precies is gebeurd, want dit kan ons het hele jaar parten spelen." Tijdens de reset van het stuur maakte hij ook als eerste de wissel naar slicks, maar dat bleek te vroeg. "We dachten en hoopten dat het droger zou worden. En met de motorproblemen die we hadden, zouden we sowieso buiten de punten zijn gefinisht. Daarna was het extreem lastig om alle motorafstellingen te veranderen en reed ik een verloren race." Het gat tussen Verstappen, die Lando Norris en George Russell versloeg op jacht naar de zege, en Leclerc is van 31 naar 56 punten gegaan.

Niet te veel piekeren

"We moeten ons niet te veel zorgen maken over de snelheid van de auto. Je hebt soms van die goede en van die slechte weekenden," vervolgde de man die vanaf 2025 bij Ferrari vergezeld zal worden door Lewis Hamilton. "[In de kwalificatie] hebben we Q3 op drie honderdsten gemist. Vandaag was de snelheid in de eerste stint ondanks de motorproblemen helemaal niet zo slecht. De motor speelde alleen op. Net zoals dat we niet te hard moesten feesten na Monaco, moeten we nu ook niet te veel piekeren na deze race. Het doet echter wel pijn dat we onze concurrenten flinke punten zien scoren."

