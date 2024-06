Charles Leclerc lijkt het na de belabberde kwalificatie op zaterdag met het team van Ferrari even helemaal beu te zijn. De Monegask staat doorgaans toch bekend als een coureur die goed luistert naar wat hem opgedragen wordt, maar trekt tijdens de interviews na afloop ditmaal zijn eigen plan en negeert zijn perschef volledig.

Het leek de afgelopen weken allemaal zo mooi te gaan voor Leclerc en het team van Ferrari. Na lang wachten kwam er voor de coureur uit Monte Carlo twee weken geleden eindelijk een einde aan zijn lange lijdensweg in zijn thuisland. De afgelopen jaren viste de Ferrari-coureur al meermaals achter het net, maar nu was het eindelijk tijd voor revanche. Leclerc vertrok vanaf pole position, kwam in een niet al te spectaculaire race eigenlijk nooit in de problemen en wist uiteindelijk zijn langverwachte overwinning in Monaco te boeken.

Grote domper

De coureur uit Monte Carlo kwam dus met goede hoop en veel vertrouwen richting de volgende race in Canada, maar daar is het weekend voorlopig uitgelopen op een deceptie. De afgelopen twee weken werd de nummer twee in het wereldkampioenschap zelfs gezien als grootste uitdager voor Max Verstappen in de titelrace, maar die ambities lijken voorlopig weer even in de koelkast te kunnen na de teleurstellende P11 in de kwalificatie. Nadat Leclerc vroegtijdig moest afhaken en voor Q3 naar het vakje voor de media kon komen, was het zeer duidelijk dat hij niet in zijn nopjes was.

Leclerc gaat over eigen uitspraken

De Monegask verscheen na afloop van de sessie dus in het mediavakje om tekst en uitleg te geven. Voordat hij de media te woord stond, kreeg hij van een persafgevaardigde van het team te horen en lezen wat hij ongeveer allemaal mocht vertellen aan de aanwezige journalisten. Veel trok Leclerc zich daar echter niet van aan, zo bleek al snel. Op beelden, die hier te zien zijn, valt te zien hoe Leclerc al bedenkelijk kijkt bij het horen van de instructies en vervolgens het advies compleet in de wind slaat: "Ik zeg gewoon wat ik zelf wil", zo reageerde de coureur luid en duidelijk.

