De organisatie van de F1 Grand Prix van Canada heeft gereageerd via een statement op twee incidenten die rondom het weekend in Montreal plaats hebben gevonden. Voor één incident neemt de organisatie de schuld op zich, voor het andere incident duidelijk niet.

De organisatie van de Grand Prix van Canada heeft tegenover Motorsport.com via een statement gereageerd op verschillende incidenten. "Wat betreft [de parkeerplaats] en de uitgang, we hebben onze oprechte excuses aangeboden en we begrijpen de frustratie die dit heeft veroorzaakt, we erkennen dat wat er is gebeurd onaanvaardbaar is en we hebben maatregelen genomen om de situatie voor zondag te verbeteren, waaronder een alternatieve route. We zijn ons er terdege van bewust dat lekkende tenten en mediahokjes niet voldoen aan de standaard die we willen handhaven en we zullen serieus contact opnemen met de betrokken derde partijen.”

Organisatie reageert op politie die fans wegstuurde rondom VT1

Ook werden er door de Canadese politie al fans weggestuurd op vrijdag rondom de eerste vrije training, omdat ze er vanuit leken te gaan dat VT1 vanwege het weer niet zou worden verreden. Dit gebeurde echter wel, waardoor wat fans de sessie niet of niet helemaal hebben meegemaakt. "Wat betreft de storm op vrijdag voorafgaand aan de F1, is er nooit gecommuniceerd door de promotor dat de sessies werden afgelast. We communiceerden naar de fans op de tribunes om de tribunes te evacueren vanwege het weer, maar we vroegen de fans in suites of permanente gebouwen om te blijven zitten. Om veiligheidsredenen hebben we de fans tijdelijk de toegang tot het circuit ontzegd, omdat ze veiliger waren in de metro, hun auto of het casino."

Organisatie geeft Société de transport de Montréal de schuld

Het statement gaat vervolgens door: "Later op de dag begrepen we dat het openbaar vervoer, de STM, het op zich had genomen om een annulering aan te kondigen zonder ons medeweten of onze toestemming. Zodra het weer voorbij was en het veilig was om dat te doen, lieten we de fans weer toe op de tribunes en op het terrein.” De organisatie neemt wat dit incident betreft dus zelf niet de schuld op zich, maar wijst naar de Société de transport de Montréal (STM).

