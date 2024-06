Toto Wolff, teambaas van Mercedes - dat afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Canada derde en vierde werd - is van mening dat Mercedes veel upgrades heeft meegenomen die inmiddels werken. Een nieuwe upgrade zit er al aan te komen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat Mercedes voor het weekend in Barcelona, over twee weken, namelijk een nieuwe vloer wil gaan introduceren in een poging het gat met de drie topteams definitief te dichten. De Oostenrijker ziet dat Mercedes de afgelopen raceweekenden positief door is gekomen. "Ik denk zeker dat we sinds Imola de juiste stappen hebben genomen en onderdelen in de auto hebben gezet die werken, iets waar we de afgelopen jaren moeite mee hadden. Nu lijken we elk weekend betere prestaties te leveren en er komen ook nieuwe onderdelen aan in Barcelona die ons zouden moeten helpen. Dus ik hoop van harte dat we dit positieve traject kunnen voortzetten."

Mercedes heeft 'veel nieuwe onderdelen' ontwikkeld

Volgens Wolff is het moeilijk voor Mercedes om aan te wijzen wat de W14 momenteel beter maakt dan aan het begin van het seizoen, simpelweg omdat het team zoveel veranderingen heeft doorgevoerd. "Soms, als je een zeer zichtbaar onderdeel meeneemt, zoals een chassis of een voorvleugel, is dat zo'n beetje wat de prestaties heeft veranderd. Maar de waarheid is dat we de afgelopen drie races zoveel nieuwe onderdelen hebben meegenomen, zichtbaar en onzichtbaar voor het oog, die milliseconden hebben bijgedragen aan meer prestaties."

Wolff ziet dat Mercedes neerwaartse spiraal heeft doorbroken

Volgens Wolff beginnen alle onderdelen, de prestaties van het team in de fabriek en de inspanningen van de coureurs nu hun vruchten af te werken. De Oostenrijker hoopt dat het team deze vorm door kan zetten richting de laatste vijf races voor de zomerstop. "Ik denk dat dit het moment is waarop die marginale verbeteringen een positief effect hebben. Dat was gewoon een enorme inspanning van de fabriek, dus ik denk dat er nu echt beweging in het stuur zit."

