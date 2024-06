Max Verstappen kwam weliswaar als winnaar over de streep in Canada, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft weer vertrouwen richting de toekomst. Hij zag hoe George Russell en Lewis Hamilton het hele weekend voorin mee konden doen en is nu vooral benieuwd naar de races in Spanje en Oostenrijk. "Dat is hun terrein", zo zegt Wolff, doelend op Verstappen en Red Bull Racing.

Het Formule 1-seizoen van 2024 begon rampzalig voor Mercedes, maar sinds het raceweekend in Monaco gaat het een stuk beter. In Canada kwamen de Zilverpijlen goed voor de dag en wist Russell zelfs pole position te veroveren tijdens de kwalificatie. Ook tijdens de Grand Prix konden beide Mercedes-coureurs voorin meedoen en mocht men zelfs heel even hopen op een eerste overwinning. Zover kwam het echter niet, maar het optimisme is inmiddels terug bij het Duitse team. Wolff sprak na afloop zijn vertrouwen uit en is vooral benieuwd naar de aankomende races. De teambaas wil zien waar Mercedes nu daadwerkelijk staat, maar is ook erg benieuwd hoe Verstappen en Red Bull zich gaan manifesteren.

Updates werken maar winst in Canada "korte droom"

Tegenover de media zegt Wolff dat de winst in Canada misschien iets te hoog gegrepen was, maar hij heeft wel vertrouwen in het restant van het jaar. "De winst was misschien erg optimistisch of een korte droom. George wist wel dichterbij te komen op de harde band, maar het was niet genoeg", zo vertelt de Oostenrijker. "We hebben kleine updates gebracht [in Canada, red.] en deze werken. Het belangrijkste is dat we onze coureurs een snelle auto geven en de wagen heeft een echte stap gemaakt, evenals de richting die we opgaan. Barcelona zal een goede test zijn, aangezien je daar allerlei soorten bochten hebt."

Wolff wil Verstappen en Red Bull niet uitsluiten

Maar niet alleen naar zijn eigen auto is benieuwd. Wolff is ook erg geïnteresseerd in of Red Bull en Verstappen zich weer gaan herpakken. De Oostenrijkers hadden enkele moeizame weken, maar er komen nu circuits aan die de RB20 beter zouden moeten liggen. "Barcelona wordt wellicht interessant of zij sterk zijn daar, en Oostenrijk is ook hun terrein. McLaren was daar ook snel. Je kunt Red Bull en Max niet uitsluiten, zij zijn nog steeds de benchmark", zo besluit Wolff.

