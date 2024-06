Esteban Ocon heeft roerige weken achter de rug. Na de Grand Prix van Monaco maakten hij en zijn team bekend na dit seizoen uit elkaar te gaan en inmiddels is het duidelijk dat men voortaan de voorkeur lijkt te geven aan Pierre Gasly. Het zorgde in Canada voor een withete Ocon op de boardradio.

Na de Grand Prix van Monaco, waarin Ocon crashte met Gasly na een overmoedige actie deden er ook diverse geruchten de ronde dat teambaas Bruno Famin na de race in Monte Carlo van plan was om de Franse coureur voor één race te schorsen na zijn onverantwoorde actie op het smalle stratencircuit. Dit zou dan weer tegengehouden zijn door de juridische afdeling van Alpine, waar men geen zin had in een eventueel gevecht in de rechtbank over het al dan niet wettelijk juiste handelen bij een eventuele schorsing. Later bleek dat Ocon het team na dit seizoen zou gaan verlaten en ontkende Famin in alle toonaarden.

Vergeet het maar!

In Canada was het de vertrekkende Ocon die van het team de opdracht kreeg om teamgenoot Gasly voor te laten. Helemaal soepel verliep die teamorder echter niet, zo valt op audio, die hier te horen is, van de boardradio van Ocon tijdens de race in Montreal te horen. Zijn engineer vraagt Ocon: "Esteban, we moeten Pierre er voorbij laten, alsjeblieft. Het gat achter hem is twee seconden tot Hülkenberg." De Fransman vraagt vervolgens wat de reden achter de teamorder is, waarna de engineer zegt dat men Daniel Ricciardo, die daarvoor ligt, wil aanvallen. "Vergeet het maar!", horen we de furieuze coureur roepen. Nadat Ocon vraagt of hij later weer de plek terugkrijgt wanneer het plan mislukt, laat zijn engineer weten dat daaraan gewerkt wordt. Ocon zwicht en geeft de plek alsnog aan Gasly, maar daarna gaat het mis.

Ocon woest

Als blijkt dat het Gasly niet gelukt is om Ricciardo in te halen, krijgt Ocon te horen dat de plek niet teruggegeven gaat worden door Gasly. "Fantastisch, dank je wel, fantastisch. Bedankt." De engineer van dienst probeert Ocon nog gerust te stellen: "Luister, we zijn alsnog tiende geworden en we hebben een punt gepakt, oké? Het is nog een lange weg te gaan. Ik weet dat het frustrerend is", zo klinkt het. Ocon blijkt er inmiddels al helemaal klaar mee te zijn: "Ik heb gedaan wat ik moest doen, dat is het belangrijkste. Jullie hebben niet gedaan wat jullie moesten doen, punt uit." Na nog wat geruststellende woorden vanuit de engineer loopt het gesprek op zijn einde, waarmee duidelijk is dat Ocon totaal niet gediend is van de huidige gang van zaken. Het belooft nog de nodige frustraties richting het einde van het seizoen.

