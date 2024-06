Op de persconferentie in Canada liet Williams-teambaas James Vowles doorschemeren dat het team geïnteresseerd is in Carlos Sainz, maar dat de bal bij de Spanjaard ligt. Jack Plooij onthult in het Race Café dat er zelfs een voorcontract tussen beide partijen is getekend en Olav Mol verwacht daarom dat Adrian Newey zal aansluiten bij Williams.

Het is al eventjes stil rondom de positie van Newey en de vraag waar zijn toekomst ligt, hangt nog altijd boven de sport. In de persverklaring van Red Bull Racing werd gehint op een mogelijk pensioen, maar alles lijkt erop dat Newey slechts een pauze neemt. Ferrari zou naar verluidt aan het flirten zijn met de topontwerper en Williams zou ook lonken naar de diensten van de 65-jarige Brit. Newey heeft in het verleden al eens gewerkt voor het team uit Grove, maar zou ditmaal wat aandelen in het team kunnen krijgen, een langgekoesterde wens van de Brit.

Williams wil Sainz

De teambaas van Williams heeft geen geheim gemaakt van de concrete interesse in Sainz. "De wereld is aan het veranderen en iemand als Carlos zou heel goed in ons grote geheel passen. Natuurlijk heeft hij de keuze of hij wil komen of niet. Dat is aan hem om te beslissen", zo vertelde Vowles afgelopen weekend bij Sky Sports F1. In de nabeschouwing van de race in Canada legt Plooij uit dat er een voorcontract is getekend tussen beide partijen. De enige andere reële optie voor Sainz lijkt namelijk alleen nog Audi/Sauber te zijn.

'Sainz tekent met wetenschap dat Newey daar zal zijn'

Mol trekt dan ook het verband: "Als Sainz voor Williams getekend heeft, dan denk ik dat Adrian Newey naar Williams gaat. Dat zou voor mij de enige reden zijn waarom Sainz daarvoor kiest." Het team van Sauber gaat vanaf 2026 namelijk helemaal op in Audi en een fabrieksteam lijkt normaliter de meest verstandige keuze. Daarnaast beschikt Williams niet over de meest moderne faciliteiten, zoals Vowles meerdere keren heeft aangegeven. Een keuze voor Williams, zou een keuze voor de lange termijn zijn.

Bij Ferrari kan Newey alleen maar op z'n 'plaat' gaan

Robert Doornbos is overigens nog in de volle overtuiging dat Newey binnenkort in de Ferrari-kleuren wordt gepresenteerd, maar dat ziet Mol echt niet gebeuren: "Dat denk ik niet. Hij kan bij Ferrari alleen maar op zijn plaat gaan." Daarbij wijst hij naar het nut van een transfer van Sainz: "Anders heeft het voor Sainz geen zin. Als je ziet waar Audi en Sauber staat, dan is Williams, als Newey daar komt met een aandelenpakket, een betere optie dan Sauber en Audi."