Daar waar het team van Ferrari in Monaco nog na afloop in het water sprong om de overwinning te vieren, viel vooral het raceweekend in Canada in het water met twee uitvalbeurten. De Scuderia had het hele weekend niet het tempo, maar had een nulpuntenfinish niet verwacht.

Na de race in Monaco was het even gokken wie nu het beste pakket in Montreal zou gaan hebben. McLaren leek daarvoor toch wel de favorietenrol te pakken, want hoewel Max Verstappen wist te winnen, leek de brigade uit Woking over het snelste pakket te beschikken. Ferrari kon totaal geen vuist maken en startte de wedstrijd net buiten de top tien. Leclerc moest uiteindelijk zijn race staken met motorproblemen, bij Sainz was het een eigen fout, waardoor de wedstrijd vroegtijdig eindigde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA eist verbeterplan van organisatie GP Canada na fans die te vroeg op de baan stonden

Motorproblemen bij Leclerc

Tegenover Sky Sports F1 legt Leclerc het probleem uit: "Ik verloor 1,2 seconden op de rechte stukken, dat was extreem irritant. Daar kwam nog bovenop dat ik tien aanpassingen per ronde moest uitvoeren, wat betreft de motorstand. Het was een frustrerende race. Je wordt door iedereen op het rechte stuk ingehaald, maar in de bochten was ik wel snel." Uiteindelijk probeerde het team nog een tactisch foefje door Leclerc op de harde banden naar buiten te sturen, op het moment dat het licht ging druppelen. Het had goed kunnen uitpakken, maar de achterstand was inmiddels al zo ver opgelopen, dat er een wonder moest gebeuren. "Met de motorproblemen in het achterhoofd, was er eigenlijk niets wat we hadden kunnen doen."

OOK INTERESSANT: Ocon geeft Alpine veeg uit de pan na teamorder: "Opdracht was totale nonsens"

Wisselvallige snelheid is een raadsel

Daarnaast onthult Leclerc dat de overwinning in Monaco misschien wel wat zand in de ogen heeft gestrooid. Ferrari werd daardoor als topfavoriet bestempeld voor de winst in Montreal, maar dat sentiment leefde niet binnen het team: "We wisten van tevoren dat het pittig zou worden, maar het was wel een verrassing dat het zo erg was tijdens de kwalificatie. Dat is vooral waar we naar moeten kijken, natuurlijk was het motorprobleem vandaag wat ons de das omdeed."

LAP 54/70



What is going on?! Sainz has a moment and Albon ends up in the wall after being clobbered by the out-of-control Spaniard 😮



⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6l980vV4Hh — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

OOK INTERESSANT: Pérez schudt zijn hoofd na DNF in Canada: "Kon de auto niet meer stoppen"

Sainz maakte foutje

Het ging teamgenoot Sainz niet veel beter af, want hij verprutste de race op eigen houtje, maar steekt, bij hetzelfde medium, hand in eigen boezem: "Ja, dit was een echte rijdersfout. Ik begon wat risico te nemen, omdat ik zag dat we op het droge misschien wat competitiever waren en dat ik misschien wat punten kon scoren als ik wat risico's nam. Maar uiteindelijk betaalde ik de prijs." Teambaas Frédéric Vasseur plaatst de schuiver van de vertrekkend Ferrari-coureur dan ook bij Viaplay in perspectief: "Je moet bedenken dat in dit stadium een deel van de voorvleugel ontbrak en de vloer beschadigd was. Hij drong nog steeds aan om bij de groep te blijven, maar ja, dat hoort bij het spel."

Gerelateerd