Het weekend van Sergio Pérez op het Circuit Gilles Villeneuve liep uit op een absolute domper. Teambaas Christian Horner is kritisch over de prestaties van de Mexicaanse coureur en spreekt uit dat hij rekent op verbetering in Barcelona, de volgende race op de kalender.

De afgelopen week stond natuurlijk in het teken van Checo Pérez. De Mexicaanse coureur werd door het team van Red Bull Racing opnieuw getrakteerd op een vrachtlading vertrouwen: de teamgenoot van Max Verstappen kreeg een verbintenis voor twee seizoenen onder zijn neus geschoven en zette trots een krabbel onder een nieuw contract bij het team. Ook de komende twee seizoenen fungeert hij als tweede man en steunpilaar achter Verstappen en dient de coureur uit Guadalajara ervoor te zorgen dat het constructeurskampioenschap samen met de drievoudig wereldkampioen wordt binnengehaald.

Flinke kritiek

Om het vertrouwen terug te betalen, kon Pérez dit weekend meteen uitpakken met een goed resultaat op Canadese bodem. Dat bleef echter uit en de coureur die nooit in het stuk voorkwam eindigde na een teleurstellende rit met een DNF in de pitstraat nadat hij schade reed aan zijn auto. "Het was een verschrikkelijk weekend voor Checo en daarnaast hebben we ook nog wat schade opgelopen. Hij moet echt sterk terug gaan komen in Barcelona. Gelukkig had Ferrari ook een dramatische race en hebben ze geen punten gepakt. dus dat heeft ons nog gespaard. We hebben twee auto's in de punten nodig", moppert Horner tegenover Sky Sports.

Sterk karakter

De Brit vervolgt zijn kritische woorden: "We zijn er nu mee weg gekomen, maar we hebben Checo nodig op een de plek waar hij aan het begin van het jaar stond vanaf Barcelona." Tem slotte spreekt Horner wel uit dat hij weet de Pérez sterk terug kan komen: "We zien keer op keer dat Checo terugslaat als hij er even slecht voor staat. Hij is een sterke racer en een persoon met een sterk karakter. Het doet hem meer pijn dan wie dan ook", besluit de teambaas na Pérez zijn belabberde Canada-weekend.

