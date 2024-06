De F1 Grand Prix van Canada werd zondag, voor het derde seizoen op rij, gewonen door Max Verstappen. Dit ondanks een moeizaam weekend. Na de race, toen het Nederlands volkslied klonk, besloten fans van Lando Norris zich echter van hun mindere kant te laten zien.

Verstappen begon zondag vanaf P2 aan de race, nadat hij zaterdag na een spannende kwalificatie precies dezelfde tijd reed als George Russell: 1.12.000. Omdat Russell de tijd als eerste neer had gezet, begon hij vanaf P1. De Brit reed in de regen eerst weg, maar Verstappen kwam steeds dichter in de buurt en haalde hem uiteindelijk in. In de eerste pitstopfase, van intermediates na intermediates na een safety car, waren er weinig verschuivingen. Vervolgens kwam er weer een safety car, terwijl de baan flink op begon te drogen en het tijd werd voor hards of mediums.

Norris blijft te lang buiten

De top vijf ging, bijna tegelijkertijd, naar binnen voor de mediums of hards, maar Norris bleef wat langer buiten. Het bleek een ronde te lang te zijn, want bij de uitgang van de pitstraat kwam Norris net achter Verstappen de baan op. Dit kwam vooral omdat hij nog geen temperatuur en grip had in zijn nieuwe banden en Verstappen al wat rondjes had gereden. Daarna zou Verstappen niet meer in gevaar komen en naar de zege rijden voor Norris en Russell, die net teamgenoot Lewis Hamilton voor zich hield.

Norris-fans laten zich horen tijdens Nederlands volkslied

Na afloop moesten de drie coureurs zich natuurlijk op het podium melden. Het Nederlands en Oostenrijkse volkslied zou klinken voor Verstappen en Red Bull Racing, maar de aanwezige fans van Norris - en dat waren er nogal wat - besloten anders. De microfoons van F1TV vingen op dat de fans tijdens bijna het hele volkslied 'Lando' riepen, daar waar het normaal respectvol is om stil te zijn tijdens het volkslied. Daar hadden de fans van Norris duidelijk maling aan afgelopen zondag.

