Lando Norris en Max Verstappen konden na de F1 Grand Prix van Canada, gewonnen door Verstappen voor Norris en George Russell, in de 'Cooldown Room' genieten van het spannende moment dat Norris uit de pits kwam en uiteindelijk Verstappen net niet voor kon blijven.

Tijdens de eerste safety car ging de top vijf op nagenoeg hetzelfde moment naar buiten en waren er geen grote verschuivingen. Tijdens de overgang van de intermediates naar mediums of hards besloot Norris echter buiten te blijven en niet meteen met de andere coureurs van de top vijf naar binnen te gaan, in tegenstelling tot de rest van de top vier. Toen hij naar binnen ging en weer naar buiten kwam, bleek Norris een ronde te lang door te hebben gereden. De Brit kwam nipt achter Verstappen terecht en zou nooit meer een echte kans krijgen om P1 van hem over te nemen.

Norris en Verstappen analyseren F1 GP Canada

In de Cooldown Room, waar de top drie altijd komt om de race kort te bespreken, met audio voor de fans om mee te luisteren, zaten Norris en Verstappen bij elkaar toen ze de beelden van de stop van Norris, en vooral de uitgang bij de pitstraat daarna, zagen. Het ging ze vooral om het moment waarop Norris uit de pitstraat komt en alles op alles zet om voor Verstappen te blijven. Dit zag de Nederlander ook. "Hier dacht ik echt van: jij bent wel heel erg veel aan het pushen. Ik dacht: wow." Dat was de analyse van Verstappen. De analyse van Norris naast hem was een stuk eenvoudiger en met wat minder woorden: "Ik dacht van: aahhhh, ahhhh, ehhhhhhh. Het was gewoon voor de fans." Verstappen snapte waarom Norris glibberend en glijdend door de tweede bocht ging uit de pits. "Het was zo glad."

Verstappen loopt uit op Leclerc in F1-kampioenschap

Terwijl Verstappen na een moeizaam weekend toch zijn zesde zege van 2024 boekte, was het voor Ferrari een dramatische dag. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz viel uit, waardoor Red Bull 25 punten uitliep op Ferrari en McLaren zelfs 28 punten in kon lopen bij de constructeurs. Verstappen liep 25 punten uit op Leclerc, die Norris dan weer 18 punten dichter in de buurt zag komen.

