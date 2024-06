De vrijdag in Montreal zagen we praktisch helemaal in het watervallen door constante regenbuien over het Circuit Gilles Villeneuve. Op de zaterdag hielden we het allemaal gelukkig een stuk droger, maar hoe zijn de voorspellingen richting de Grand Prix van Canada van later vandaag?

De vrijdag stond natuurlijk in het teken van de eerste dag van de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada, al werd het eigenlijk een dag om snel te vergeten. De eerste sessie viel eigenlijk door de regen volledig in het water, terwijl ook VT2 door de wisselende omstandigheden lastig was voor de teams en coureurs. Op de zaterdag was het allemaal wat beter te doen in Montreal en zagen we na een bloedstollende kwalificatie George Russell er met de pole position vandoor gaan, terwijl Max Verstappen precies dezelfde tijd reed. Omdat de Nederlander dat later deed, vertrekt Russell op zondag vanaf de pole.

Artikel gaat verder onder video

Onweersbuien

De vraag gaat worden in welke omstandigheden dat allemaal gaat gebeuren. Een blik op de weersvoorspellingen van later vandaag in Canada, waar de race omstreeks 14:00 uur lokale tijd van start gaat, verraadt namelijk dat we te maken gaan krijgen met verschillende onweersbuien vlak voor én vlak na de race. Wanneer we buienradar erbij pakken, lijkt het voornamelijk net voordat de lichten op het Circuit Gilles Villeneuve doven even redelijk te gaan plenzen, waardoor de kans op in ieder geval een natte start met verraderlijke omstandigheden in Montreal aannemelijk lijkt.

Nadat de vrijdag in Montreal praktisch helemaal verregend werd, zijn de weergoden Canada voorlopig ook nog niet geweldig gezind op zondag! Een blik op de voorspellingen verraadt dat er onweersbuien richting Circuit Gilles Villeneuve trekken! ⛈️ pic.twitter.com/2r2sz5appS — GPFans NL (@GPFansNL) June 9, 2024

Gerelateerd