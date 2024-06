Dr. Helmut Marko is na afloop van de kwalificatie in Canada snoeihard over het teleurstellende optreden van Sergio Pérez. De Mexicaan tekende deze week zijn contractverlenging, maar op de baan was er niets van dat optimisme te zien. 'Checo' werd uiteindelijk roemloos als zestiende gekwalificeerd.

De kwalificatie in Montreal is er eentje om over na te praten. Zo wist George Russell naar de pole position te grijpen, maar Max Verstappen wist precies dezelfde tijd op het bord te zetten. De Nederlander deed dat echter wel een aantal minuten later en dus zal hij vanaf P2 moeten gaan starten. Teamgenoot Sergio Pérez kende wederom een teleurstellende kwalificatie. De omstandigheden waren niet optimaal, maar meer dan een zestiende tijd wist 'Checo' niet te rijden.

Concurrentie dicht gaten

In gesprek met Servus TV bespreekt Marko het optreden van het duo van Red Bull Racing. "Als je bedenkt wat er gisteren (vrijdag) allemaal is gebeurd, dan doen we het eigenlijk best goed. We hebben de achterstand weggewerkt", zo wijst Marko naar het positieve. De concurrentie zit er dit weekend goed bij en het was Mercedes dat op zaterdag het snelste was. "Zij hebben duidelijk een stap naar voren gezet en ze liggen nu twee of drie kilometer per uur voor op ons. Dat laat zien dat ze het aerodynamisch ook voor elkaar hebben."

'Ligt niet aan de auto'

Waar Verstappen dezelfde ronde als Russell eruit kon persen, bleef Pérez haken in Q1. "Het ligt geloof ik niet aan de auto, dat zie je nu aan Max. Ik denk dat dit eerder iets mentaals is. Het zat dicht bij elkaar, maar als de omstandigheden anders worden, dan heeft hij [Pérez] het lastig. Het is wel pijnlijk dat het nu de derde keer is", aldus de adviseur van Red Bull.

