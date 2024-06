Voor Max Verstappen is het voorlopig roeien met de riemen die hij heeft. De kerbstone-problemen van de RB20 worden naar verwachting namelijk niet dit seizoen, maar pas volgend jaar opgelost. Daardoor wordt het op hobbelige circuits of op banen met hoge kerbstones, altijd even een vraagteken hoe de prestaties zullen zijn.

Het raceweekend in Canada is toevallig een weekend waarbij het aanvallen van de kerbstones een grote rol speelt. Ook in Monaco was dat zo en de prestaties van de RB20 lieten nog flink wat te wensen over. Het is een probleem dat vorig jaar ook al aanwezig was bij Red Bull Racing, maar de voorsprong was destijds dermate groot, dat het verval niet zo opviel. Dat is dit seizoen wel anders, want de concurrentie heeft sinds de start van het nieuwe reglement, nog niet zo dicht op de hielen van Red Bull Racing gezeten.

Definitieve oplossing pas in 2025

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet eerder ook al optekenen dat de problemen niet binnen een week zijn opgelost. Ook liet hij doorschemeren dat het Oostenrijkse team een aantal dingen heeft geleerd van het dramatische weekend in Monaco en dat biedt perspectief. Toch lijkt het euvel een fundamentele aard te hebben en dus kan het pas worden opgelost bij de bouw van een nieuwe bolide. Verstappen legt het in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com uit. "Ik denk dat het nodig zal zijn om aan het ontwerp van de eenzitter te werken. Ik verwacht verbeteringen in de loop van dit seizoen, maar de definitieve oplossing komt waarschijnlijk pas met de auto van volgend jaar", aldus de drievoudig kampioen.