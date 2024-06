Het team van Alpine is de afgelopen twee weken weer veelbesproken en dat zit hem weer in het uit elkaar gaan met Esteban Ocon en de Grand Prix van Monaco. Er zongen geruchten rond dat teambaas Bruno Famin de Franse coureur wilde schorsen na het incident in Monte Carlo. De teambaas zelf reageert nu.

Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam Ocon weer eens onder vuur te liggen nadat hij een bijzondere manoeuvre uithaalde op Pierre Gasly, terwijl allebei de teamgenoten in de punten reden. Het kwam Ocon op veel kritiek en negativiteit te staan en de voormalig Force India-coureur sloeg terug op social media met een uitgebreid statement, waarin hij liet weten niet gediend te zijn van alle online haat die hij te verwerken kreeg. Vervolgens liet Ocon weten uit te kijken naar de rest van het jaar, waarin hij zijn beste beentje voor wil zetten voor Alpine.

Schorsing?

Ondertussen deden er ook nog diverse geruchten de ronde dat teambaas Famin na de race in Monte Carlo van plan was om de Franse coureur voor één race te schorsen na zijn onverantwoorde actie op het smalle stratencircuit. Dit zou dan weer tegengehouden zijn door de juridische afdeling van Alpine, waar men geen zin had in een eventueel gevecht in de rechtbank over het al dan niet wettelijk juiste handelen bij een eventuele schorsing. Later bleek dat Ocon het team na dit seizoen zou gaan verlaten en is hij er dit weekend - op de eerste vrije training na - gewoon bij.

Famin reageert

Teambaas Famin reageert nu tegenover Sky Sports op het bijzondere gerucht over de vermeende Ocon-schorsing: "Het is nooit een punt [van discussie] geweest. We zijn allemaal professioneel. Zelfs als er iets heel slechts als dit gebeurt, gaan we praten en discussiëren om erachter te komen wat we moeten doen om de situatie te verbeteren voor de volgende race. Hem op de bank zetten voor een race is nooit een discussiepunt geweest", zo maakt de voorman een einde aan alle speculaties.

