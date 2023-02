Jan Bolscher

Frans Verschuur heeft weinig begrip voor de maatregelen vanuit de FIA waarmee de coureurs worden beperkt in het maken van statements over maatschappelijke en persoonlijke overtuigingen. Volgens de teambaas moet het motorsportorgaan ervoor waken dat de Formule 1 geen voetbalorganisatie wordt waarin alles om de poen draait.

De FIA kondigde in december 2022 aan dat men de regels voor de Formule 1-coureurs rondom het maken van politieke en persoonlijke statements had aangescherpt. Rijders moeten nu van tevoren toestemming aan de FIA vragen voordat zij uitspraken over politieke, religieuze of sociale kwesties mogen doen. Dit kwam de autosportbond op veel kritiek te staan vanuit zowel de teams en de coureurs, maar ook vanuit de politiek en mensenrechtenorganisaties. De FIA besloot vervolgens middels een brief aan de teams meer duidelijkheid te geven over deze nieuwe richtlijnen. Hierin werd benadrukt dat de coureurs vrij zijn om zich uit te spreken over bepaalde kwesties, maar alleen op specifieke momenten en onder bepaalde voorwaarden. Ook werd benadrukt dat voor bepaalde onderwerpen op voorhand toestemming moet worden gevraagd.

'Statement van niets'

Verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton, hebben aangegeven niet te begrijpen waarom de FIA dergelijke maatregelen zou nemen. Verschuur sluit zich daar bij aan: "Ik snap het ook niet. Het is nu al zo dat alles in goede banen moet lopen en structureel moet zijn", klinkt het in gesprek met GPFans. "Waar zijn de leuke rijders die we vroeger hadden zoals James Hunt en Eddie Irvine? Die jongens zeiden dingen en dan lag iedereen in een deuk. Dat waren flamboyante mensen. En als ze nu jongens zoals Alonso en Hamilton de mond willen snoeren, dan wordt het helemaal een reine situatie. Ik denk ook niet dat ze het vol kunnen houden. Wat gaan ze dan doen? Iemand schorsen? Dat gaat veel te ver. Ik vind het een statement van niets", aldus de teambaas en eigenaar van Equipe Verschuur.

Die voetballers zeggen niks. Die hebben niet de intelligentie om daar een beetje over te praten Frans Verschuur

Vergelijking met het voetbal

Gevraagd naar of de FIA geen geldig punt maakt door te zeggen dat coureurs op hun eigen platformen - zoals social media - mogen zeggen en schrijven wat ze willen, maar dat ze de Formule 1 niet als platform voor persoonlijke overtuigingen moeten gebruiken, vertelt Verschuur: "Gaan we dan het voetbal achterna waar er weet ik hoeveel doden zijn bij het bouwen van de stadions en waar niks van gezegd wordt?", doelt hij op het WK Voetbal in Qatar van afgelopen zomer. "Die voetballers zeggen niks. Die hebben niet de intelligentie om daar een beetje over te praten, vind ik. Autosporters zijn jongens die daar een statement over maken. Maar dan gaan we dus helemaal naar het geld luisteren. Want we racen al in Saoedi-Arabië en al dat soort landen waar de mensenrechten eigenlijk waardeloos zijn."

We moeten ervoor zorgen dat we geen voetbalorganisatie worden die alleen voor het geld kiest Frans Verschuur

Aandacht aan geven

Verschuur verwacht dan ook niet dat de coureurs zich aankomend seizoen de mond zullen laten snoeren. Statements over maatschappelijke kwesties zijn goed, maar het moet niet iedere week gebeuren, luidt het verdict: "De coureurs geven er met statements en hun helmen en dat soort dingen nog een beetje aandacht aan. Het zal toch niet zo zijn dat de FIA straks nog meer in dat soort landen gaat racen vanwege het geld. We moeten ervoor zorgen dat we geen voetbalorganisatie worden die alleen voor het geld kiest. Ik denk dat de sport door middel van statements van de rijders laat zien: 'We racen hier wel, maar wel zijn het er niet mee eens'", aldus de geboren en getogen Nijmegenaar.

