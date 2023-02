Sam Hall & Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 21:23

Lewis Hamilton heeft beweerd dat het hem 'niets kan schelen' als hij geen Formule 1-race meer weet te winnen, toen hij sprak over zijn 'verantwoordelijkheid' om zich uit te spreken over kwesties rondom gelijkheid en inclusiviteit.

De zevenvoudig kampioen heeft het voortouw genomen in de campagne voor meer diversiteit in de Formule 1 en de samenleving in het algemeen. Hij lanceerde Mission 44 en hielp Mercedes bij haar Ignite en Accelerate 25-projecten. Het werk van Hamilton leidde er ook toe dat de Formule 1 een beurzensysteem aankondigde voor mensen met een ondervertegenwoordigde achtergrond om deel te nemen aan universitaire cursussen om engineer te worden.

Blijven uitspreken

Een van Hamiltons grootste drijfveren is het steunen van rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap, met een regenboog op zijn helm tijdens verschillende races in de afgelopen jaren. De Britse coureur heeft zich ook uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen tijdens controversiële races op de kalender, niet in de laatste plaats tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorig seizoen.

Empathie & compassie

Op de vraag waarom hij de behoefte voelde om zich uit te spreken over dergelijke kwesties, vertelde Hamilton bij The Fast and The Curious-podcast: "Ik voel dat we meer empathie en compassie nodig hebben in de wereld. We zijn allemaal mensen en er zijn al die dingen die mensen een uitdaging vinden binnen verschillende landen, door regeringen, mensen met meningen, sociale media en al die verschillende dingen en wij hebben dit platform en ik voel gewoon een enorme verantwoordelijkheid."

Lewis Hamilton & Sebastian Vettel

Veranderingen doorvoeren

De Brit hoopt dat de Formule 1, maar vooral de sportwereld binnen afzienbare tijd een betere weergave van de samenleving zal worden. "Wanneer heb je ooit iemand in onze sector zien werken met een handicap? Er zijn zoveel verschillende dingen die we moeten aanpakken. We gaan ook naar veel landen met uitdagende mensenrechtenkwesties, waar mensen gewoon niet als mensen worden behandeld. "Het is zo belangrijk dat iemand zich erover uitspreekt. Het kan me niet schelen of ik nog een race win, ik ga me uitspreken over die dingen, of mensen het nu leuk vinden of niet", aldus Hamilton.

FIA-verbod

De uitspraken van de zevenvoudig kampioen volgen op het verbod van de FIA op politieke uitingen. De autobond wenst tegenwoordig eerst vooraf een uiting of statement te zien en pas na goedkeuring mogen coureurs zich dan uiten. Hamilton heeft zich in de voorbije jaren hard gemaakt voor de rechten van minderheden en ondanks de regel van de FIA, zal hij zonder toestemming doorgaan.