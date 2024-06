Ralf Schumacher laat zijn licht schijnen op de situatie binnen Mercedes. Volgens de Formule 1-analist begint het te rommelen binnen de Duitse grootmacht, vanwege het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton.

Het is voor het derde jaar oprij geen seizoen om over naar huis te schrijven voor het Formule 1-team van Mercedes. De formatie uit Brackley is sinds de introductie van een nieuwe set technische reglementen begin 2022 teruggezakt in de pikorde, en ziet als gevolg daarvan Lewis Hamilton eind dit jaar naar Ferrari vertrekken. De zevenvoudig wereldkampioen maakte zijn beslissing voor de start van het huidige seizoen al bekend, en dat zorgt voor een ietwat ongemakkelijke situatie.

Vertrek Hamilton bij Mercedes aanstaande

Hamilton heeft in dienst van Mercedes zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar gereden en heeft een enorme rol gespeeld in het succes van de Duitse formatie, maar nu zijn vertrek aanstaande is, wordt hij langzaam maar zeker een outsider. Hamilton krijgt logischerwijs niet meer alle informatie rondom de ontwikkeling van Mercedes met het oog op de toekomst, maar ook in de praktijk begint de focus steeds meer te verschuiven naar George Russell. Zo kreeg alleen Russell in Monaco een update op zijn wagen.

Schumacher over situatie binnen Mercedes

"Het begint te rommelen", vertelt Ralf Schumacher bij het Duitse Formel1. "Mercedes had in Monaco alleen een update voor Russell, Hamilton erkende vooraf dat hij benadeeld zou worden. Ik begrijp wel wat hij zegt, maar hij gaat het team natuurlijk wel verlaten. Dan gaat Mercedes zich natuurlijk op Russell concentreren. Anderzijds is Hamilton nog steeds een coureur van wereldklasse. Hij wil die achtste wereldtitel winnen en hij weet heel goed dat dat niet gaat lukken bij Mercedes op dit moment", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

