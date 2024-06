Alpine en Esteban Ocon maken het 2024-seizoen nog samen af, maar zullen dan de wegen gaan scheiden. Daarmee komt er een eind aan de samenwerking die vijf jaar heeft geduurd.

Na de Grand Prix van Monaco waarbij Ocon in aanraking kwam met teamgenoot Pierre Gasly, hingen er geruchten in de lucht over een mogelijke schorsing. Dat lijkt er dus niet te komen en Ocon kan het seizoen dus bij het Franse team afmaken, maar daarna zal hij op zoek moeten gaan naar een andere werkgever. Daardoor lijkt reservecoureur Jack Doohan wellicht te mogen hopen op een debuut volgend jaar, ook staat Mick Schumacher nog altijd onder contract bij het Franse team, maar dan in het World Endurance Championship.

'Alpine blijft speciale plek'

Hoewel Ocon het team moet verlaten, blijft Alpine speciaal voor hem: "Het is een belangrijke periode in mijn leven geweest om bij dit team in de Formule 1 te racen. Ik ben hier nu vijf jaar fulltime coureur, maar mijn professionele carrière begon bij Enstone toen ik nog een tiener was, dus het zal altijd een speciale plek voor me blijven." De Grand Prix van Hongarije in 2021 was het absolute hoogtepunt, want die wist hij te winnen. "We hebben samen geweldige momenten beleefd, maar ook moeilijke momenten, en ik ben iedereen bij het team zeker dankbaar voor deze memorabele tijden." Daarnaast heeft Ocon een nieuw avontuur op het oog en daarvan kunnen we binnenkort meer informatie verwachten. "Ik zal mijn plannen zeer binnenkort bekendmaken, maar in de tussentijd ligt mijn volledige focus op het leveren van prestaties op de baan voor dit team en het hebben van een succesvolle rest van het seizoen."

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.



Read more 👇 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024

Famin: 2024 goed afronden

Ocon gaat dus zijn laatste wedstrijden rijden voor het team uit Enstone en teambaas Bruno Famin wil die periode goed afsluiten. "In 2024 hebben we nog 16 races te gaan samen met een duidelijk doel: onvermoeibaar blijven werken als team om de beste resultaten op de baan te behalen", zo legt de teambaas uit.

