Of Sergio Pérez een contractverlenging krijgt, zal volgens David Coulthard volledig afhangen van zijn eigen prestaties. De voormalig Formule 1-coureur stelt daarnaast dat het een hele lastige periode is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn, en dat het nog maar de vraag is of er een coureur is die wél sneller is dan de Nederlander. Dit vertelt de Schot in een exclusief interview met GPFans.

Het Formule 1-seizoen van 2024 mag dan pas acht races oud zijn, maar op de achtergrond zijn veel blikken alweer gericht op 2025. Dat is gezien het grote aantal contracten dat aan het einde van dit seizoen afloopt ook helemaal niet gek. Toen Ferrari de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een paar maanden geleden aankondigde, is de geruchtenmolen op volle toeren gaan draaien. Iedereen vraagt zich af wie de opvolger van Hamilton bij Mercedes zal gaan worden en waar de bij Ferrari vertrekkende Carlos Sainz naartoe zal gaan. Daarnaast vragen veel mensen zich ook af of Pérez ook volgend jaar nog naast Max Verstappen zal rijden.

Artikel gaat verder onder video

Coureurs die het beter kunnen doen naast Verstappen?

“Ik denk dat het afhangt van zijn prestaties”, vertelt Coulthard in een exclusief interview met GPFans. “Ik denk dat het een hele moeilijke tijd is om de teamgenoot van Max te zijn, aangezien het een nog spannender Formule 1-seizoen is [dan vorig jaar], waarin we al vier verschillende winnaars hebben gehad. Het is makkelijker om de constructeurstitel en de tweede plek in het coureursklassement te pakken, als er wat meer prestatieverschillen zijn [tussen de teams]. Maar de vraag is, is er iemand die bij Red Bull in kan stappen die ook daadwerkelijk sneller kan zijn? Ik weet zeker dat er een aantal coureurs zijn die denken dat ze dat zouden kunnen, en sommigen zouden het wellicht ook wel kunnen.”

Invloed Verstappen op keuze voor teamgenoot

“Ik vermoed dat Max wel enige zeggenschap heeft over wie zijn teamgenoot wordt. Als ik net zo succesvol als hij was, dan zou ik bij de beslissing betrokken willen worden. Je wil namelijk niet iemand als teamgenoot hebben met wie je niet kunt samenwerken. Uiteindelijk moet je als teamgenoten namelijk samenwerken tot het moment dat je de baan oprijdt en het tegen elkaar op moet nemen.” De voormalig Red Bull-coureur benadrukt nogmaals dat een eventuele contractverlenging volledig van de prestaties van Pérez af zal hangen. “Ik denk dat Red Bull volwassen genoeg is om alle informatie te kunnen analyseren, ze zullen ook weten wie er beschikbaar zijn en wat dat zou betekenen.”

Blijft Sergio Pérez aan bij Red Bull Racing in 2025?

Silly season

“Het is een fascinerende tijd, of niet? Vóór Lewis de overstap naar Ferrari maakte, was het stil en was er geen beweging. En nu wachten we tot de muziek stopt, zodat we kunnen zien wie er allemaal een stoeltje hebben.” De voormalig Red Bull-coureur verwacht in ieder geval wel dat we in 2025 een paar nieuwe gezichten op de grid zullen zien. “Als Alpine inderdaad zou overwegen om Ocon een race aan de kant te laten zitten, dan zou dat een mooie kans zijn om Jack [Doohan] eens te bestuderen; hij heeft veel potentie laten zien. Felipe Drugovich, die het Formule 2-kampioenschap met een recordvoorsprong binnenhaalde, is er ook nog. En we hebben Liam Lawson, Oliver Bearman en Kimi Antonelli.”

LEES MEER: Verstappen over boordradio in Monaco: "F*ck me! Had m'n kussen mee moeten nemen"

Hamilton en Alonso zorgen voor minder beweging

“Er is eigenlijk meer talent dan coureurs die met pensioen gaan”, voegt de Schot eraan toe. Hij vreest dat dat de komende jaren niet zal verbeteren. “Het feit dat grote talenten als Lewis en Fernando [Alonso] zich voor de komende jaren vastgezet hebben, zorgt ook voor minder beweging. We gaan [de komende jaren] bij Ferrari, McLaren en Aston Martin weinig beweging zien, dus drie van de topteams zitten al vol. Het is nu nog afwachten wat er bij Red Bull gaat gebeuren en dan zal de rest volgen.”

Gerelateerd