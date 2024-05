Max Verstappen kan nog steeds op termijn zijn handtekening gaan zetten bij het Formule 1-team van Mercedes. Nu Red Bull Racing aan dominantie begint in te leveren, horen we Verstappen weer iets meer klagen over de auto. Volgens Ted Kravitz zou dat een 'strategie' kunnen zijn om Red Bull uiteindelijk in te kunnen ruilen voor Mercedes. "Misschien volgend jaar of het jaar erna", zo zegt hij.

Verstappen is recentelijk wat minder tevreden met zijn auto dan dat hij dat aan het begin van het seizoen was. In Miami zag hij de zege naar Lando Norris gaan, in Imola ging het met de hakken over de sloot goed en in Monaco was het al helemaal een drama. Zowel tijdens de kwalificatie als de Grand Prix kon Verstappen geen potten breken. Over de boordradio liet Verstappen meermaals zijn onvrede blijken over de RB20, de auto die door velen toch wordt gezien als de sterkste van de grid. Kravitz denkt dat Toto Wolff de juiste keuze heeft gemaakt om de situatie rondom Verstappen nog even aan te kijken, want de Sky Sports-analist denkt dat Verstappen met de afbrokkelende dominantie wellicht een reden heeft om een overstap naar Mercedes te kunnen rechtvaardigen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vrij negatief naar Red Bull

"Ik vraag me af of hij zich voorbereidt op een vertrek", zo begint Kravitz in de nieuwste versie van zijn welbekende Ted's Race Notebook op YouTube. "Max was zaterdag na de kwalificatie vrij negatief naar Red Bull toe over de tekortkomingen van wat wij dachten dat een geweldige auto was, de RB20. 'Dit is wat je krijgt met deze auto', zei hij. Canada heeft ook deze kerbs die de auto volgens hem niet fijn vindt." En als Verstappen ook in Canada niet goed uit de verf komt, kan het Mercedes-balletje nog wel eens gaan rollen. Kravitz denkt dat Verstappen met zijn geklaag wellicht al stiekem voorsorteert op een exit bij Red Bull.

Achterneefje (10) Prins Albert ziet kans schoon en nipt champagne op podium in MonacoLees meer

Verstappen zoekt rechtvaardiging voor vertrek Red Bull

"Ik vraag me af of hij zich voorbereidt op een rechtvaardiging [die hij kan gebruiken, red.] voor een vertrek bij Red Bull. Misschien volgend jaar of het jaar erna", zo stelt Kravitz, die echter ook weet dat in de Formule 1 niets zeker is. "Of misschien wel nooit. We zien het vanzelf", aldus de analist. Mocht Verstappen wel naar Mercedes willen overstappen, dan lijkt 2026 een realistischer optie dan volgend seizoen. Red Bull heeft nu nog de sterkste auto, maar als de nieuwe reglementen straks hun intrede doen, kan dit snel veranderen.

Gerelateerd