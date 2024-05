Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Monaco

Na een spectaculaire kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco heeft de FIA de voorlopige startopstelling voor de achtste race van het seizoen 2024 bekendgemaakt. Er moesten nog een paar coureurs naar de stewards na de race en twee diskwalificaties moesten officieel gemaakt worden, waardoor er veranderingen zijn ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.

Wat niet veranderde, was de pole position voor Charles Leclerc. De Monegask domineert tot nu toe het weekend in eigen land en beloonde zichzelf met twee goede rondjes in Q3. Hierdoor eindigde hij op P1, voor Oscar Piastri en Carlos Sainz. Lando Norris maakt de eerste twee startrijen voor zondag af. Op de derde startrij vinden we George Russell en Max Verstappen, die tijdens zijn laatste rondje in Q3 een foutje maakte. Lewis Hamilton begint vanaf P7 en heeft Yuki Tsunoda naast zich staan. Alexander Albon en Pierre Gasly maken de top tien af.

Rest van de grid voor F1 GP Monaco

Als we dan naar de zevende startrij kijken, zien we Esteban Ocon en Daniel Ricciardo staan. De rest van de grid wordt vervolgens afgemaakt door Lance Stroll, Fernando Alonso, Logan Sargeant, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Zeker Alonso en Pérez zullen een knappe inhaalrace moeten gaan rijden op een circuit waar het lastig is om in te halen, willen ze zondag nog punten gaan scoren. Hülkenberg en Magnussen zouden eigenlijk vanaf P12 en P15 starten, maar hun auto werd door een overtreding van het technische reglement gediskwalificeerd van de kwalificatie. Allebei de auto's van Haas beginnen daarom vanuit de pits.

De grid voor de 2024 F1 Grand Prix van Monaco na de diskwalificaties van Magnussen en Hülkenberg.#MonacoGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/nH4xyxVgRC — GPFans NL (@GPFansNL) May 25, 2024

