Zondag staat de F1 Grand Prix van Monaco op het programma, de achtste race van het seizoen 2024. Hoe laat gaan de lichten uit voor de meest historische race op de F1-kalender?

De afgelopen jaren is Red Bull Racing in Monaco erg succesvol geweest. Het team won in 2021, 2022 en 2023 met twee keer Max Verstappen (2021 en 2023) en een keer Sergio Pérez (2022). De vrijdag in Monaco verliep echter allesbehalve soepel voor Red Bull. Allebei de coureurs klaagden over de balans van de auto en waren niet tevreden met hoe de RB20 presteerde. Daarnaast werd er veel geklaagd over het stuiteren over het circuit. Verstappen eindigde op P11 en P4 tijdens de trainingen op vrijdag.

Zaterdag in Monaco verloopt moeizaam voor Red Bull

Op zaterdag eindigde het team vervolgens tweede en vijfde tijdens de derde vrije training en leken de coureurs al wat meer tevreden te zijn met de auto. Charles Leclerc bleef echter indruk maken tijdens de trainingen en trok deze lijn door tijdens de kwalificatie. Leclerc eindigde op P1, voor Oscar Piastri en Carlos Sainz. Verstappen maakte een foutje tijdens zijn laatste ronde en eindigde op P6, tussen George Russell en Lewis Hamilton in. Pérez kwam niet eens uit Q1 en eindigde op P18. Hij schoof nog wel op naar P16 door de diskwalificatie van allebei de auto's van Haas.

Hoe laat begint de Grand Prix van Monaco?

Zo start Leclerc dus vanaf pole in Monaco, voor Piastri en Sainz. Lando Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly maken de top tien af. In deze volgorde beginnen de coureurs zondag om 15:00 uur aan hun opwarmrondje, waarna de race begint en we een kleine twee uur later zullen weten of Leclerc deze pole wel om kan zetten in een Grand Prix-zege.

