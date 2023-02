Lars Leeftink

Maandag 27 februari 2023 06:59

Komend weekend staat het eerste raceweekend van het seizoen 2023 op het programma. Het eerste raceweekend wordt verreden in Bahrein, waar ook de testdagen werden afgewerkt. Toen was het droog, zonnig en warm. Hoe is dat komend weekend?

Het is inmiddels al een tijdje traditie dat het seizoen geopend wordt in Bahrein, en het is dan ook geen toeval dat de testdagen de week daarvoor worden gehouden op hetzelfde circuit. Dit zorgt ervoor dat de teams aan het begin van het seizoen niet op en neer hoeven te gaan. Zoals gezegd was het weer tijdens de testdagen in het voordeel van de coureurs en de teams. Dit lijkt komend weekend ook zo te zijn.

Weerbericht

Op vrijdag, zaterdag en zondag zien we hetzelfde weerbeeld. Zowel tijdens de vrije trainingen, als tijdens de kwalificatie en de race mogen de teams, coureurs en fans droge omstandigheden verwachten. Er wordt 0% regen verwacht, met de combinatie van zon en warme temperaturen die het weerbeeld gaan domineren. De temperatuur zal vrijdag 24 graden Celsius, zaterdag 27 graden Celsius en zondag 29 graden Celsius zijn.

