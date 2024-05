We zitten om 13:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste vrije training op het stratencircuit van Monte Carlo. De Grand Prix van Monaco is de achtste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 81e maal gehouden worden in het prinsdom en voor de zeventigste keer als F1-race die meetelt voor punten. Het is 20°C en bewolkt, en er ligt regen op de loer. De eerste vrije training voor de eerste Grand Prix van Monaco gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Monaco Sort by: Latest Oldest 🏁 Finishvlag valt Het eerste uurtje trainen zit erop in Monaco. Lewis Hamilton is het snelst met een 1:12.169, slechts 0.029 seconden voor Oscar Piastri. Een tiende daarachter vinden we George Russell. Max Verstappen moet genoegen nemen met de elfde positie. De tweede vrije training begint om 17:00 uur. Tot dan! Verstappen klaagt Max Verstappen heeft het lastig. Hij laat via de boardradio weten dat de auto ontzettend loose is over de hobbels. Het aanpassen van de rembalans en de engine braking maakt het gevoel in de auto alleen maar raarder. Verstappen terug naar P11 Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz staan in de top tien. Max Verstappen maakte een foutje in de Piscine-chicane en moet het rondje afbreken. De Nederlander ligt elfde met nog een paar minuten te gaan, maar we hebben hem nog niet op de softs gezien. Lekke band voor Pérez Sergio Pérez wordt terug de garage ingeduwd. De Red Bull-coureur heeft een lekke band. 🟢 VT1 weer hervat 🟢 De eerste vrije training is weer onderweg met nog minder dan tien minuten te gaan. Kan iemand de 1:12.169 van Lewis Hamilton verslaan? Eerste druppels 🌧️ Het duurde even, maar een half uur na het bericht van de wedstrijdleiding komen nu daadwerkelijk de eerste druppels naar beneden. Mogelijk schade bij Leclerc Charles Leclerc kon de stukken carbon van Zhou Guanyu's bolide niet ontwijken en pakt ze op met zijn vloer. Ferrari is bezig met een inspectie van zijn vloer. 🔴 RODE VLAG 🔴 Net nadat Lewis Hamilton de snelste tijd klokt met een 1:12.169 wordt er met de rode vlag gezwaaid. Zhou Guanyu raakt de muur en kan wel door, maar de onderdelen van de Kick Sauber liggen verspreid over de baan bij Saint Dévote. Stand na veertig minuten Oscar Piastri, de Mercedessen, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda staan dankzij de zachte band in de top vijf na veertig minuten. Piastri schraapt de muur, maar pakt P1 Oscar Piastri zet alles op alles door de Piscine-chicane en dat bezorgt hem de snelste tijd. De McLaren staat weer bovenaan met een 1:12.198. Mogelijk schade bij Tsunoda en Sargeant Logan Sargeant raakt de binnenkant van de muur bij Massenet. De Amerikaan laat weten dat het stuur nog recht staat, "maar ik raakte de muur veel te hard". De Williams-coureur is inmiddels weer terug op de baan. Yuki Tsunoda vraagt ondertussen aan VCARB of ze zijn vloer kunnen checken. Paars voor Russell George Russell klokt een 1:12.295 op de zachte band, 0.323 seconden voor Oscar Piastri die ook rondgaat op de rode compound. Ze zijn bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc. Sainz niet blij met Pérez Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen staan nog steeds in de top drie. Carlos Sainz probeert te verbeteren, maar wordt opgehouden door Sergio Pérez. De Ferrari-coureur steekt zijn hand op om te laten zien niet blij met de Red Bull-coureur te zijn. Een aantal coureurs komen naar binnen om een setje softs op te halen. Hamilton vindt snelheid, foutje van Albon Lewis Hamilton vindt op de mediums wat tempo en klokt de snelste tijd met een 1:13.297, twee tienden sneller dan Max Verstappen, maar anderhalf tiende langzamer dan Charles Leclerc. Ondertussen schiet Alexander Albon rechtdoor bij Saint Dévote. Verstappen verbetert Max Verstappen verbetert zijn tijd met een 1:13.476 en dat bezorgt hem de tweede tijd. De Limburger zit écht op het randje in Saint Dévote, Tabac en de Piscine-chicane. Load more

