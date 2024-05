Nico Hülkenberg houdt er een goede band met Max Verstappen op na. De Haas-coureur kent de Nederlander al bijna zijn hele leven en de twee helpen elkaar regelmatig op de baan. "Soms moet je een vriend helpen als die kans er is", vertelt hij in een exclusief interview met GPFans.

Nico Hülkenberg is geboren in het Duitse Emmerik, een klein half uurtje van de Nederlandse grens. Toen de inmiddels 36-jarige coureur op tienjarige leeftijd zijn eerste meters in het karten maakte, was hij zodoende regelmatig te vinden op de circuits in het Nederlandse Pottendijk en Eefde. De aanstaande Audi-rijder is naar eigen zeggen opgegroeid tussen de Nederlanders, en spreekt om die reden een aardig woordje in onze taal. Met name woorden als 'broodje kroket', 'gozer', en 'pannenkoek' - die laatste in de beledigende zin van het woord - zijn blijven hangen: "Het is een hele interessante taal. Ik ga er altijd stuk om", klinkt het lachend.

Goede band met Verstappen

Tijdens een van zijn bezoekjes aan de Nederlandse kartbanen ontmoette Hülkenberg een nog piepjonge Max Verstappen, en de twee hebben het sindsdien altijd goed met elkaar kunnen vinden: "Max en ik kennen elkaar al, ik weet het niet, 25 jaar?" Erop gewezen dat Verstappen op dat moment één zou zijn geweest, schiet de Duister in de lach: "Dan moet het wat minder zijn. Ik weet het niet, 20 dan?" Ondanks dat de extreem competitieve wereld van de Formule 1 weinig ruimte voor vriendschappen laat, houden de twee er volgens Hülkenberg een goede band op na: "We kunnen het heel goed met elkaar vinden en hebben erg veel respect voor elkaar."

Nico Hülkenberg feliciteert Jos Verstappen nadat Max het wereldkampioen wint

Helpende hand in Imola

Dat bovenstaande niet gelogen is, werd eerder deze maand in Imola nog eens bevestigd. Hülkenberg gaf Verstappen tijdens de kwalificatie een zogeheten slipstream op het rechte stuk, aan het begin van de snelle ronde van de 26-jarige Limburger. Door voor Verstappen te blijven rijden ervoer de Red Bull Racing-coureur minder luchtweerstand, en kon hij een hogere topsnelheid bereiken. Verstappen legde met de in die ronde geklokte tijd beslag op pole position met een voorsprong van 0.074 seconde op Oscar Piastri (later drie plaatsen teruggezet) en 0.091 seconde op Lando Norris. De bewering dat Verstappen zonder de hulp van Hülkenberg naast pole position zou hebben gegrepen, is dus niet vergezocht.

Het is een wederzijdse overeenkomst en soms moet je een vriend helpen als die mogelijkheid er is Nico Hülkenberg over Max Verstappen

"We hebben het dit jaar al een aantal keren gedaan", doelt Hülkenberg op het elkaar helpen middels een slipstream. "Misschien was het toen wat minder zichtbaar dan in Imola. We hebben het in het verleden al vaker gedaan, als er een mogelijkheid was om elkaar een beetje een slipstream te geven. Als de kans er is om elkaar een beetje te helpen, doen we dat. Het is niet iets dat we voorbereiden of waar we het van tevoren over hebben gehad, maar soms pakt het zo uit. Het ligt eraan waar je rijdt op de baan, hij moet bezig zijn met zijn in lap, ik met mijn snelle ronde, of andersom. Het is een wederzijdse overeenkomst en soms moet je een vriend helpen als die mogelijkheid er is."

Dominantie Verstappen

Mensen begrijpen niet hoe goed hij is en welk werk hij levert Nico Hülkenberg over Max Verstappen

Verstappen heeft de afgelopen drie seizoenen achtereenvolgend beslag gelegd op het wereldkampioenschap en rijgt de overwinningen en records aan elkaar. Gevraagd naar of Verstappen op bepaalde manieren de sport aan het veranderen is, klinkt het: "Ik denk niet dat hij de sport verandert, maar hij is de sport aan het domineren. Het is heel indrukwekkend wat hij de laatste vier jaar heeft gedaan. De consistentie die hij heeft om op dit niveau te presteren als coureur... Ik weet hoe moeilijk dat is. Ik vind het heel indrukwekkend en daar heb ik veel respect voor. Mensen begrijpen niet hoe goed hij is en welk werk hij levert. Het is niet makkelijk", besluit Hülkenberg.

