Zondag 26 februari 2023 19:57

Sergio Pérez is van mening dat de feedback die hij geeft aan Red Bull Racing inderdaad vergelijkbaar is met die van Max Verstappen. Dit gaf Christian Horner eerder deze week ook al aan. Toch is Pérez niet al te blij met de plek waarop de testdagen worden gehouden.

Net zoals Verstappen kwam Pérez afgelopen weekend in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Pérez kwam tot nagenoeg hetzelfde aantal rondjes en kon zonder problemen rustig zijn kilometers maken op vrijdagochtend en zaterdag. De feedback die Pérez geeft is natuurlijk anders dan de manier waarop Verstappen dit doet, maar de uitkomst is wel hetzelfde. Het team moet zich daar volgens Pérez ook goed op afstellen.

Bahrein moeilijk om op te testen

"Het was intens," legde Pérez uit aan F1TV over hoe de driedaagse test verliep. "We hebben maar weinig tijd, dus het is erg belangrijk om het maximale eruit te halen. Het ging erg goed, ik denk dat we onze auto ook goed begrijpen. Natuurlijk is Bahrein wel moeilijk om op te testen, omdat het circuit anders aanvoelt elke keer dat je weer de baan op gaat en het asfalt is nogal ruw. Daarom is het over het algemeen een moeilijke baan om op te testen." Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat er alleen werd getest op Bahrain International Circuit. Vorig jaar was Circuit de Barcelona-Catalunya nog gastheer van de eerste driedaagse test. Niet lang geleden bezocht de koningsklasse ook nog Circuito de Jerez.

Dezelfde feedback

"Ik denk dat we het meeste eruit hebben kunnen halen", vertelde de 33-jarige verder. "We hebben de focus gelegd op de setup en de banden. We hebben op alle dagen ons programma af kunnen werken, dus daar ben ik wel tevreden over." Teambaas Christian Horner zei dat de feedback van Pérez en Verstappen vergelijkbaar was. De Mexicaan vertelde over zijn samenwerking met Max: "We hebben dezelfde doelstellingen en we willen op dit moment hetzelfde. Op die manier hebben we een goede basis."

