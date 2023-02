Vincent Bruins

Zaterdag 25 februari 2023 12:57

McLaren had uiteraard gehoopt flink vooruitgang te boeken afgelopen winter, maar de Britse renstal blijft realistisch. Teambaas Andrea Stella legt uit dat ze hopen een top vier-auto te hebben, maar dat hen zelfs dat misschien niet is gelukt. De Italiaan legt uit dat ze tekortschieten op aerodynamische efficiëntie.

In 2021 schreef het team van Zak Brown nog de Grand Prix van Italië op hun naam dankzij Daniel Ricciardo en vochten ze om de derde plek in het constructeurskampioenschap met Ferrari. Afgelopen seizoen kwam dus als een teleurstelling, toen ze de vierde plek in de eindstand verloren aan Alpine, terwijl ze slechts één podium pakten. Lando Norris kwam als derde over de finish in Imola. Ricciardo wist niet in de top tien van het rijderskampioenschap te eindigen.

Tekortschieten op aerodynamische efficiëntie

"Vorig jaar hadden we een aantal duidelijke doelen op het gebied van de ontwikkeling," vertelde teambaas Andrea Stella tegenover motorsport.com. "Die hadden te maken met aerodynamische efficiëntie, sommige ontwikkelingen hadden te maken met het gebruik van de banden, en andere doelen waren om de balans te verbeteren. De realiteit is dat we de meeste van deze doelen daadwerkelijk hebben behaald. Ons doel qua aerodynamische efficiëntie is iets waar we echter tekortschieten."

Niet snel genoeg ontwikkeld

"We hebben geen stap teruggedaan. We ontwikkelden ons gewoon niet snel genoeg," zo legde de 52-jarige verder uit. "Ik denk dat we opnieuw zullen zien dat het middenveld erg dicht bij elkaar zit. En dit betekent dat als het werk dat je aflevert niet goed genoeg is, zelfs bij de setup van de auto en maximaliseren wat je hebt, dan heb je misschien moeite om uit Q1 te komen. Tegelijkertijd ben je wellicht een kanshebber voor Q3. Ik denk dat het allemaal nog open is en dat er veel kan veranderen. Als ik het heb over de concurrentie, dan zou ik zeggen dat het ons doel is om een top vier-auto te hebben dit seizoen. Ik zou op dit moment niet zeggen dat we dat ook bereikt hebben."

