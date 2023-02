Vincent Bruins

Vrijdag 24 februari 2023 18:56

De finishvlag is gevallen na de tweede dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. AlphaTauri heeft vandaag de meeste kilometers afgelegd, dankzij 85 rondjes van Yuki Tsunoda en 74 rondjes van Nyck de Vries. Williams heeft tot nu toe tijdens de gehele test de grootste afstand afgelegd. Debutant Logan Sargeant nam vandaag de ochtend- en de middagsessie op zich.

Max Verstappen maakte ditmaal geen probleemloze sessie mee. In de middag reed hij slechts 47 rondjes, omdat Red Bull Racing een olielek moest repareren. Mercedes maakte echter de minste kilometers vandaag, nadat George Russell de gloednieuwe W14 moest stilzetten vanwege hydraulische problemen. De Duitse renstal kon nog geen honderd keer over start-finish komen.

Williams aan kop na solide tweede dag voor Sargeant

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team heeft afgelegd op de tweede dag van de wintertest en hoeveel het totaal is van de eerste en tweede dag.

Team Aantal ronden dag 2 (totaal) Aantal kilometer dag 2 (totaal) Williams 154 (303) 833,4 (1639,8) AlphaTauri 159 (290) 860,5 (1569,5) Red Bull 123 (280) 665,7 (1515,4) Ferrari 138 (274) 746,9 (1482,9) Alfa Romeo 132 (270) 714,4 (1461,2) Mercedes 98 (250) 530,4 (1353,0) Haas 135 (243) 730,6 (1315,1) McLaren 139 (231) 752,3 (1250,2) Aston Martin 130 (230) 703,6 (1244,8) Alpine 108 (221) 584,5 (1196,1)

