Jeen Grievink

Vrijdag 24 februari 2023 12:34 - Laatste update: 12:36

Het Formule 1-team van Mercedes heeft nog wat werk te doen in aanloop naar de eerste race van het seizoen, volgende week in Bahrein. Vanochtend werd duidelijk dat Lewis Hamilton behoorlijk wat moeite had met de W14. Teambaas Toto Wolff legt uit dat er inderdaad een tweetal problemen naar boven zijn gekomen.

Hij reed een flink aantal kilometers vanochtend, maar probleemloos ging het allemaal niet. Hamilton kwam in zijn nieuwe W14 nog niet tot een snelle tijd en liep tegen een aantal serieuze problemen aan. Hoewel Mercedes er vooralsnog stukken beter uitziet dan vorig jaar rond dezelfde tijd, is er nog wel wat werk aan de winkel. Dat Hamilton zich niet bij de snelste tijden wist te melden, is geen ramp, maar het feit dat hij zijn auto niet probleemloos over het circuit kon sturen, is dat wel. Wolff gaf bij Sky Sports tekst en uitleg over de situatie en zegt zich zorgen te maken.

W14 is uit balans in Bahrein

Het viel menigeen op dat Hamilton steeds flink moest corrigeren wanneer hij probeerde aan te zetten. En dat heeft een reden, zo zegt Wolff. De balans in de W14 is namelijk niet goed. "De auto is uit balans. Het is warm en we kunnen nog niet de juiste set-up vinden voor deze condities", zo spreekt Wolff zijn zorgen uit. Het is zaak dat Mercedes deze problemen oplost, want de eerste Grand Prix van het jaar wordt namelijk ook verreden in Bahrein. Het is dus aannemelijk dat de condities volgende week vergelijkbaar gaan zijn. Er is echter nog een ander probleem.

Mercedes heeft geen grip aan achterzijde

Hamilton had tijdens de ochtendsessie vandaag ook moeite met het vinden van grip aan de achterkant van zijn auto. Hierdoor moest hij steeds flink corrigeren. "De auto geeft niet genoeg grip aan de achterkant", zo erkent Wolff, die hoopt dat het probleem tijdig getackeld kan worden. "We moeten dit oplossen", aldus de Oostenrijkse teamchef. Mercedes heeft gelukkig wel genoeg data verzameld, want Hamilton kwam maar liefst tot 72 ronden vanochtend. Alleen Yuki Tsunoda (85), Sergio Pérez (76) en Logan Sargeant (74) reden meer kilometers.

Been a busy morning. 72 more laps for LH. 💪



Over to George for the afternoon. 👏 pic.twitter.com/BlQniP92fA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 24, 2023

