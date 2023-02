Jeen Grievink

Nyck de Vries heeft lang op zijn kans moeten wachten, maar staat dit seizoen eindelijk als volwaardig coureur op de grid in de Formule 1. De coureur uit Sneek wist een stoeltje te bemachtigen bij het team van AlphaTauri, nadat hij jarenlang deel uitmaakte van de Mercedes-familie. De Vries zegt veel geleerd te hebben van onder meer Lewis Hamilton.

De Vries heeft de afgelopen jaren meermaals geprobeerd een stoeltje te bemachtigen in de koningsklasse van de autosport. Lange tijd leek het erop dat hij de overstap zou gaan maken naar Williams, ook omdat dit vanuit zijn Mercedes-achtergrond de meest logische vervolgstap was. Maar nadat hij vorig seizoen voor verschillende teams mocht testen en ook zijn Grand Prix-debuut maakte, was het niet Williams, maar AlphaTauri dat durfde door te pakken. Via Max Verstappen en Dr. Helmut Marko wist De Vries een contract te bemachtigen bij de juniorenformatie van Red Bull. Hij nam zodoende afscheid van de Mercedes-familie, waar hij naar eigen zeggen toch veel heeft geleerd. Ook van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

De Vries leerde erg veel van Hamilton bij Mercedes

De Vries reed natuurlijk voor Mercedes in de Formule E, maar was ook actief als test- en reservecoureur voor de Duitse renstal in de koningsklasse. De Vries kwam zodoende veel in aanraking met Hamilton en zegt veel geleerd te hebben van de Britse superster. "Heel veel", zo vertelt hij in een exclusief interview met The Mirror. "Elke ervaring is waardevol en ik weet dat het klinkt als een cliché, maar je leert elke dag. Het moge duidelijk zijn dat Mercedes een zeer succesvol team is dat onze sport de afgelopen tien jaar heeft gedomineerd."

Hij vervolgt: "Red Bull heeft nu twee opeenvolgende kampioenschappen gewonnen, maar Mercedes is al zeer lange tijd succesvol en om getuige te zijn van hun organisatie en hoe ze werken en om te zien hoe de coureurs met het team werken, en vice versa, is erg interessant. Ik denk dat ik veel geleerd heb door daar mijn tijd door te brengen." En De Vries hoopt deze ervaring nu mee te kunnen nemen en in zijn voordeel te kunnen gebruiken bij het team van AlphaTauri.

