Jeen Grievink

Vrijdag 24 februari 2023 11:08 - Laatste update: 11:10

Charles Leclerc ziet dat Ferrari tot dusver een prima testweek afwerkt in Bahrein, maar weet ook dat Max Verstappen en Red Bull Racing de te kloppen concurrenten zijn. Echter, Ferrari is niet van plan nu al te laten zien wat het in huis heeft. Volgens Leclerc houdt men de kaarten nog even tegen de borst.

Ferrari mag niet klagen over het begin van de testweek in Bahrein. Hoewel het team te kampen kreeg met een indeukende neus en ook porpoising op sommige plekken aanwezig leek, maakt Leclerc zich absoluut geen zorgen. Ferrari wist flink wat kilometers af te leggen en deed ook consistent mee om de snelle tijden. "Of we een betrouwbare auto hebben, is nog wat vroeg om te zeggen", zo begint hij vandaag tegenover Sky Sports. "We hadden gisteren geen problemen, dat is positief. Over het stuiteren maken we ons geen zorgen, want we hebben grote veranderingen doorgevoerd gisteren, en daar is het testen ook voor." Volgens Leclerc heeft Ferrari gewoon wat extreme dingen geprobeerd om te kijken hoe dat uitpakt.

Leclerc erkent dat Red Bull het target is voor dit seizoen

Alles liep gisteren volgens Leclerc "zoals verwacht". Vandaag wil men dan ook doorpakken en wat dingen finetunen aan de set-up kant van de SF-23. Men hoopt zo haar bolide zo goed mogelijk voorbereid te krijgen op het gevecht met Red Bull Racing. "Natuurlijk zijn zij ons doel. Ze hadden een ander programma dan wij, maar nogmaals: ik wil daar nu niet naar kijken, we willen ons echt op onszelf focussen", zo zegt Leclerc. En dat houdt in dat ze vandaag de set-up onder handen nemen.

Ferrari gaat nog niet alles prijsgeven

We hoeven dan ook niet te verwachten dat Ferrari haar ware snelheid gaat laten zien. Althans, dat zegt Leclerc. Volgens hem legt Ferrari nog niet alle kaarten op tafel. "Nu gaan we ons concentreren op de set-up kant, maar we zullen niet alles prijsgeven, want het is nog maar testen. We focussen ons op onszelf en proberen zo voorbereid als mogelijk te zijn voor volgende week", aldus de Monegask.

