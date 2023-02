Vincent Bruins

Donderdag 23 februari 2023 19:53

De finishvlag is gevallen na de eerste dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. Red Bull Racing heeft de meeste kilometers afgelegd, dankzij 157 rondjes van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal was het enige team dat maar één coureur inzette vandaag.

De tweevoudig wereldkampioen maakte een probleemloze dag mee in Bahrein en wist de meeste ronden te rijden van iedereen. Ondanks dat Fernando Alonso een prima tweede tijd neerzette, slechts 0.029 seconden langzamer dan Verstappen, verloor Aston Martin wel tijd door problemen met de vloer. Toch reden hij en Felipe Drugovich samen meer kilometers dan het team van McLaren. Lando Norris bracht namelijk een deel van de middagsessie door in de garage, vanwege remproblemen. Mercedes en Williams wisten net als Red Bull meer dan 800 kilometer af te leggen. Alfa Romeo, Ferrari en AlphaTauri, waarvoor Nyck de Vries in de middagsessie in actie kwam, kwamen boven de 700 kilometer uit.

Red Bull Racing aan kop

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team heeft afgelegd.

Team Aantal ronden Aantal kilometer Red Bull 157 849,7 Mercedes 152 822,6 Williams 149 806,4 Alfa Romeo 138 746,9 Ferrari 136 736,0 AlphaTauri 131 709,0 Alpine 113 611,6 Haas 108 584,5 Aston Martin 100 541,2 McLaren 92 497,9

