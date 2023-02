Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 16:17 - Laatste update: 16:17

Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met wat hij heeft gezien van de RB19 tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag in Bahrein. Max Verstappen zit donderdag de hele dag achter het stuur van de nieuwe bolide en de teambaas heeft tijdens de lunch om wat feedback gevraagd.

Met de RB19 wil het team uit Milton Keynes ook dit seizoen weer jacht maken op de titels. De renstal krijgt de zware taak om de succesvolle RB18 te overtreffen, daarmee wist het team vorig jaar maar liefst zeventien zeges te pakken. Het reglement is grotendeels hetzelfde gebleven en daarom wijst de teambaas naar een evolutie van de RB18. "Het is een solide eerste sessie geweest vanochtend. De RB19 is een echte evolutie van de RB18. Het team heeft echt een geweldige job gedaan om de wijzigingen in het reglement goed te implementeren", zo opent de teambaas bij F1TV.

Geen fundamentele problemen

Verstappen wist uiteindelijk 71 rondjes neer te zetten in de nieuwe bolide. Dat is niet het meeste aantal rondjes dat is verreden in de ochtendsessie, die eer gaat naar Alexander Albon die 74 ronden heeft weten te af te leggen. Na de ochtendsessie stond de lunch op het programma en de teambaas sprak met de Nederlander over de RB19. "Hij kwam uit de auto en ik had een kort gesprek met hem tijdens de lunch. Hij zit al helemaal in de details en dat is vaak al een positief teken. Ik denk dat er geen fundamentele problemen zijn met de auto. We moeten nu de auto beter gaan leren kennen en volgend weekend zullen we zien hoe competitief we zijn", zo wijst hij naar het eerste Grand Prix-weekend.

Concepten concurrentie

Veel teams rijden dit jaar rond met sidepods die geïnspireerd lijken te zijn op de RB18, maar dan met een eigen draai eraan. "Er zijn een aantal interessant concepten. Veel daarvan zijn een variant op een bepaald concept, maar sommige teams hebben onze richting gekozen. Dat is dan ook één van de meest fascinerende aspecten van onze sport. Al die engineers en technici die het reglement allemaal anders interpreteren", aldus Horner.

