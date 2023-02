F1-wintertest dag 1: Verstappen snelste in middagsessie en rijdt meeste kilometers

Jeen Grievink

De middagsessie van de eerste testdag van de F1-wintertest zit erop. Max Verstappen was in de ochtend al het snelst van iedereen op Bahrain International Circuit en in de middag verbeterde hij zijn tijd om bovenaan te blijven staan. Naast Red Bull Racing legden ook Williams en Mercedes veel kilometers af. Lando Norris moest een deel van de sessie doorbrengen in de McLaren-garage.

Zoals vaak het geval is tijdens de middagsessie kwam de actie op de baan niet snel op gang. Veel teams moesten de stoeltjes wisselen, aangezien alleen Verstappen net zoals tijdens de ochtendsessie in actie kwam. Dit was dan ook waar het eerste uur van de sessie voornamelijk voor gebruikt werd. Daarna begon het langzaam maar zeker op gang te komen en werd het drukker op de baan. De negen nieuwe coureurs begonnen in hun ritme te komen.

Openingsfase

Verstappen had er tijdens de ochtendsessie al enorm veel zin in, en tijdens de middagsessie werd dit niet anders. Ook tijdens deze periode van iets meer dan vier uur zou de Nederlander veel kilometers maken, waardoor hij al snel boven de 100 rondjes uit zou komen. Ook De Vries was meteen actief en reed, samen met onder meer Leclerc en Bottas, in de beginfase van de middagsessie veel op de baan. Veel verbeteringen qua tijden waren er in de beginfase echter niet, terwijl de tien coureurs op de baan vooral op de medium band kilometers aan het maken waren. Norris, Esteban Ocon en Alonso waren tijdens het eerste anderhalf uur van de sessie amper op de baan te vinden. De McLaren van Norris had remproblemen, terwijl de Aston Martin van de laatstgenoemde problemen had met de vloer.

Sneller

Terwijl Verstappen over de 100 rondjes was gegaan, begonnen de coureurs die tijdens de middagsessie pas in actie kwamen, hun ritme te vinden. Leclerc en Hamilton reden zichzelf na ruim anderhalf uur als eerste van de middagcoureurs in de top tien. Daar zouden ze voor de rest van de sessie ook blijven. Terwijl dit allemaal gebeurde, bleef Verstappen gewoon veel kilometers maken en op P1 staan. Daar waar Alonso zich - samen met Bottas - ook in de top tien zou melden met nog twee uur te gaan, stond Norris vooral binnen toe te kijken hoe het team probeerde de problemen met de remmen op te lossen. Verstappen ging naar een 1.32.837, waarmee hij zijn tijd van vanochtend verbeterde. Met deze situatie begonnen de coureurs aan de laatste twee uur van de dag.

Slotfase

De slotfase van de dag begon met goed nieuws voor McLaren en Norris, want de remproblemen waren voor het merendeel opgelost en het team kon toch nog wat rondjes rijden gedurende de middagsessie. Tijdens het laatste uur begon het tempo omhoog te gaan en kwamen er wat positieveranderingen. Zeker Alonso, Hamilton en Leclerc gingen hard, terwijl ook Norris en Sargeant prima rondjes reden. Uiteindelijk zou niemand de 1.32.837 van Verstappen verbeteren en hij eindigde de eerste testdag als allersnelste. Daarnaast reed de tweevoudig wereldkampioen ook de meeste kilometers voor Red Bull Racing, vijf ronden meer dan Mercedes en acht ronden meer dan Williams. Alonso werd tweede in de tijden op slechts 0.029 seconden achterstand van Verstappen. Carlos Sainz werd derde voor Leclerc, terwijl Norris de top vijf completeerde. De Vries werd dertiende en was iets meer dan een tiende van een seconde sneller dan AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda.

