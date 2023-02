In beeld: Zo zag de ochtendsessie van de eerste testdag eruit

Redactie

Donderdag 23 februari 2023 12:37 - Laatste update: 12:49

Het Formule 1-seizoen 2023 is officieel afgetrapt met de eerste testdag in Bahrein. De teams proberen zoveel mogelijk data te verzamelen over hun nieuwe auto's, de coureurs krijgen de gelegenheid om te wennen aan hun nieuwe wagens.

Het seizoen begint volgende week ook in Bahrein en Max Verstappen hoopt samen met Red Bull Racing de lijn van vorig jaar door te gaan zetten. Ferrari hoopt dat de SF-23 in combinatie met een nieuwe teambaas ervoor zal zorgen dat ze een heel jaar lang kunnen vechten om het kampioenschap. Mercedes hoopt dat de W14 meer succes zal gaan brengen dan de W13.

Artikel gaat verder onder video

Ochtendsessie

De eerste sessie van de eerste testdag is achter de rug en dit zijn de beelden.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.