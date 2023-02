Jeen Grievink

Donderdag 23 februari 2023 10:35 - Laatste update: 10:49

Carlos Sainz kroop deze ochtend achter het stuur van de nieuwe SF-23 van Ferrari en al vrij snel wist hij de wenkbrauwen van menigeen te doen fronzen. Op het rechte stuk ontstond er plots een deuk in de neus van de Ferrari-bolide. Bij het aanremmen voor de bocht, 'plopte' het bodywork weer terug en was de neus weer normaal.

Het was een opmerkelijk beeld in de beginfase van de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. Sainz trapte het gaspedaal in op het rechte stuk en zag toen tot zijn verbazing hoe er aan de voorzijde van zijn neus een deuk ontstond in het bodywork. Toen hij weer wat snelheid minderde - bij het aanremmen voor de bocht -, plopte het ingedeukte stukje weer terug in de oorspronkelijke staat. Wat er precies gebeurde, is onduidelijk, maar Ferrari heeft inmiddels wel bevestigd dat dit absoluut niet de bedoeling was. Het is dus geen innovatief trucje van de Italiaanse renstal.

Bekijk hieronder de opmerkelijke deuk in de neus van de SF-23.

Wat gebeurde er hier bij de SF-23 van Ferrari? De neus deukte in toen Carlos Sainz Jr. op volle snelheid over het rechte stuk ging ... šŸ‘€#F1Testing #scuderiaferrari #carlossainz #SF23 #F1 pic.twitter.com/X3bNtWuhIW — GPFans NL (@GPFansNL) February 23, 2023

