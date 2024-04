Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is van mening dat het team met een uitstekend weekend bezig is. Max Verstappen won op zaterdag de Sprintrace overtuigend en veroverde ook pole voor de F1 Grand Prix van China. Sergio Pérez werd derde tijdens de sprintrace en tweede tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Volgens Marko een fantastisch resultaat.

De pole position van Verstappen was de honderdste van Red Bull Racing in F1, waardoor het zesde staat. Lotus, Williams, Mercedes, McLaren en Ferrari staan nog voor het team dat dit tijdperk in F1 domineert. Toch lijkt Marko niet helemaal te weten waar Red Bull nu staat, zo laat hij tegenover ServusTV weten. "We hebben de kwalificatie vooraan afgesloten, en het is ook de honderdste pole position van Red Bull Racing. Ik weet niet waar we nu op die ranglijst staan, maar daar zullen we vrij hoog staan." De Oostenrijker was blij met de zaterdag en het weekend tot nu toe. "Het is een weekend waarin het team heel erg goed gewerkt heeft. We hebben ons constant weten te verbeteren. We hebben de weinige trainingsmomenten optimaal benut, en Max wist de rest natuurlijk weer op respectabele afstand te zetten. Dat laat zijn uitzonderlijke klasse zien."

Ook Pérez kon weer overtuigen, zoals hij dat namens Red Bull eigenlijk tot nu toe in 2024 constant doet. "Dat Checo Pérez] hier de tweede plek pakt, is fantastisch, en laat zien dat hij aan zijn sterkste seizoen tot nu toe bezig is. Dat is ook voor de toekomst heel belangrijk."

Marko zag weinig rubber op circuit in China

Verstappen gaf al aan dat het team tussen de kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf veranderingen had doorgevoerd. Deze resulteerden tijdens de sprintrace in een zege. Volgens Marko heeft het team ook tijdens de kwalificatie nog wat dingen aangepast, waarna Verstappen niet meer te stoppen was en met meer dan drie tienden verschil pole position veroverde. "We zijn al vijf jaar niet hier geweest, dus er lag weinig rubber op de baan. Die baan bouwde steeds meer grip op. Tussen Q1 en Q2 en ook weer tussen Q2 en Q3 hebben we wijzigingen doorgevoerd."

Pérez voerde veranderingen door

Marko gaf ook aan dat Pérez aan zijn race engineer had gevraagd wat Verstappen qua set-up had gedaan, waarna hem duidelijk werd gemaakt dat de Mexicaan vooral naar zichzelf moest kijken. "De rol van Hugh [Bird], de engineer van Pérez, moet ook benoemd worden. Pérez vroeg wat Max met zijn voorvleugel had gedaan, en Hugh zei: het maakt niet uit wat Max heeft gedaan, wat heb jij nodig? Tussen de kwalificatiedelen accepteerde Pérez dit en gaf hij aan dat hij meer grip aan de voorkant nodig had. Zo liet hij meer voorvleugel instellen."

