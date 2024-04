Lewis Hamilton begon de zaterdag in Shanghai nog goed met een tweede plaats tijdens de Sprintrace, maar de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China bleek vervolgens een achttiende plaats op te leveren. De Brit kwam dus niet uit Q1 en was daar zeer teleurgesteld over.

In gesprek met Sky Sports blikt Hamilton terug op zijn mislukte kwalificatie, nadat hij op vrijdag nog tweede werd tijdens de kwalificatie voor de Sprintrace en die korte race vervolgens overtuigend als tweede afsloot achter Max Verstappen. De kwalificatie voor de Grand Prix verliep echter dramatisch, merkte ook Hamilton. "Grote veranderingen sinds de kwalificatie [voor de Sprintrace]. Op sommige plaatsen was het niet zo erg, maar ik worstelde, ik kon hem niet laten stoppen in bocht veertien. Het is wat het is."

Mercedes voerde veranderingen door bij Hamilton

Volgens Hamilton waren de auto's van Hamilton en Russell vrijwel hetzelfde op de vrijdag, maar besloot hij met het team voor twee verschillende set-ups te gaan. Die van Russell, die op P8 eindigde tijdens de kwalificatie, werkte al niet fantastisch, maar de set-up van Hamilton was volgens de Brit zelf waardeloos. "Vanochtend hadden George en ik vergelijkbare auto's, maar vanmiddag proberen we nog steeds te experimenteren met de auto. Ik ging de ene kant op, een lange weg, en hij ging de andere kant op, gewoon om te kijken of we iets kunnen vinden. Dat is wat we op dit moment moeten doen. Maar ja, het werkte niet..."

Hamilton over GP China

Hamilton zal daardoor dus vanaf P18 moeten gaan beginnen aan de race in China, waardoor de Brit veel coureurs in moet gaan halen en tevens een goede race pace en strategie moet hebben om nog naar de top tien en punten te kunnen rijden. "Ik zal mijn best doen. Achttiende is vrij slecht. Toen ik de set-up aan het veranderen was, had ik zoiets van, slechter kan het toch niet worden, en dat deed het wel..." Hij sluit met duidelijk woorden gefrustreerd af. "Sh*t happens."

