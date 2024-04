Viaplay lijkt aan de haal te gaan met de Formule 1-rechten in Nederland voor de komende vijf jaar. Het is tegen het zere been van concurrent Ziggo Sport, waar Jack Plooij op de loonlijst staat. De verslaggever is teleurgesteld over de situatie en vraagt zich af hoe Ziggo - met het vermeende hoogste bod - toch achter het net lijkt te vissen.

De strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland is al even in volle gang en fans van de de koningsklasse in ons land wachten met spanning af tot er bekend wordt welk medium de uitzendrechten vanaf volgend seizoen in handen krijgt. Voorlopig lijkt Viaplay de rechten - die sinds 2022 in het Scandinavische bezit zijn - te gaan verlengen in het land van de wereldkampioen. Op donderdag hoorden we via De Telegraaf dat de deal - die de rechten voor de komende vijf jaar bij Viaplay zou leggen - in kannen en kruiken zou zijn.

Plooij is verdrietig

Aan de andere kant is het publiekslieveling Ziggo Sport - met mannen als Olav Mol, Robert Doornbos en Plooij in de gelederen - dat dan achter het net gaat vissen. Laatstgenoemde reageert in de 538 Ochtendshow op de situatie: "Ik ben ook heel erg verdrietig. Ik heb geen idee, ik heb mijn baas nog niet gesproken en weet de details nog niet. Het schijnt dat er volgende week officieel een persbericht komt, maar Erik van Haren - doorgaans goed ingevoerd - die dacht: ik breng het vast."

Niet het hoogste bod

Volgens de geruchten heeft Viaplay zelfs minder geboden dan Ziggo: "Ja, terwijl Ziggo één van de dochterondernemingen is van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Snap jij het nu nog?", vraagt Plooij zich af. "Ik hoopte het natuurlijk sowieso en ik hoorde dat het bod heel hoog en heel goed was. Dat klopte ook gewoon. Wat moet je nu nog meer doen dan het hoogste bieden? Dat weet ik overigens niet zeker, want ik heb mijn baas dus nog niet gesproken. Je zou toch denken, dat je dan toch voor het meeste geld gaat. Maar het schijnt dat het erom gaat dat Viaplay in meerdere landen al goede deals heeft en dat ze daarom de deal gekregen hebben", besluit de duidelijk teleurgestelde verslaggever.

