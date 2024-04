Vrijdag begint het weekend van de F1 Grand Prix van China, die voor het eerst sinds 2019 weer op het programma staat. Het circuit, dat berucht is vanwege de hobbels en waar nog niet op gereden is met de huidige auto's, zou zijn geverfd in plaats van dat de hobbels aangepakt zijn zoals de FIA had gevraagd. Het autosportorgaan ontkent dit en heeft nu op de bijzondere situatie gereageerd.

Het is voorafgaand aan het raceweekend in China, het eerste weekend in 2024 met een sprintrace, veel gegaan over de hobbels op het circuit in Shanghai. Zeker met de huidige auto's kan dit problemen op gaan leveren, maar de hobbels zouden weggewerkt of in ieder geval minder heftig moeten zijn. De FIA heeft de baan natuurlijk geïnspecteerd, waarna het advies was om een paar delen van de baan aan te pakken. De hobbels zouden volgens aanwezigen dit weekend echter niet verwijderd, maar geverfd zijn om het op deze manier te laten lijken alsof de oppervlakte vlak is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Circuit Shanghai 'fopt' FIA en heeft asfalt 'geverfd' in plaats van vernieuwd

FIA reageert

De FIA heeft nu duidelijkheid gegeven over de situatie. Tegenover Speedcafe laat een woordvoerder van de FIA het volgende weten. "Er is een bitumenverf gebruikt als deklaag om het asfalt te conserveren, zodat de steen in het asfalt blijft zitten. Verwacht wordt dat het de grip zal verbeteren en het asfalt zal beschermen tegen degradatie op lange termijn. De verf is vorig jaar aangebracht." Het is dus niet aangebracht om de oppervlakte vlak te laten lijken, waardoor de FIA aangeeft dat de organisatie wel degelijk heeft gewerkt aan de hobbels op de baan en de verf verder heeft goedgekeurd.

OOK INTERESSANT: China kondigt tweede FIA Grade 1-circuit aan, hoopt op F1 Grand Prix in Guangzhou

Piastri over de verf

McLaren-coureur Oscar Piastri weet nog niet zo goed wat hij ervan moet denken of verwachten, maar krijgt er wel nostalgische gevoelens bij. "Dit is echt een 'throw back', maar toen ik in afstandbestuurbare auto's racete, waren de circuits vaak geverfd met een soort zwarte verf en daar lijkt het eigenlijk wel op. Ik weet niet of het gripvast zal zijn of niet. Ik denk dat als het nat is, het een grote onbekende zal zijn. Je kunt zien waar de auto's hebben gereden op circuitdagen, daar waar het zwart is weggesleten. Het ziet er niet uit alsof het opnieuw geasfalteerd is, maar alsof er stukjes weggeslepen zijn en er verf overheen is gegaan. Ik weet zeker dat het niet superglad zal zijn, maar het kan zich wel een beetje anders gedragen dan we gewend zijn."

Gerelateerd