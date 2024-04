De Formule 1 Grand Prix van China wordt aankomende zondag voor het eerst in zo'n vijf jaar tijd verreden op Shanghai International Circuit, het enige FIA Grade 1-circuit in het land met het op één na hoogste inwonertal. Daar moet binnenkort nog eentje bij gaan komen volgens plannen van de provincie Guangdong.

China stond van 2004 tot en met 2019 op de F1-kalender, maar moest de Grand Prix daarna meermaals afgelasten vanwege de pandemie. Desondanks is de koningsklasse van de autosport razend populair geworden in het Oost-Aziatische land, mede dankzij Zhou Guanyu, de Kick Sauber-coureur die in 2022 zijn debuut maakte. Volgens verschillende bronnen zijn de kijkcijfers in China vanaf 2020 met ieder jaar gemiddeld meer dan 40% gestegen en is de Formule 1 momenteel de op twee na meest bekeken sport achter basketbal en voetbal.

20 miljard yuan

De provincie Guangdong wil gebruikmaken van deze populariteit en heeft tijdens de Guangzhou International Investment Annual Conference plannen onthuld voor een gloednieuw FIA Grade 1-circuit. Grade 1 betekent dat de baan veilig genoeg is voor de Formule 1 om een race op te organiseren. Het circuit zal deel uitmaken van het Guangzhou Automobile Culture Theme Park dat gebouwd gaat worden in het Huada District, net ten noorden van Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Guangdong. Het project zal naar schatting 20 miljard Chinese yuan (2,6 miljard euro) kosten. Naast een Formule 1-circuit moet er ook een auto-attractiepark gaan komen evenals een automuseum, motels en een plek voor e-sport en andere competities.

The Guangzhou FIA Grade 1 circuit layout draft 🫵 pic.twitter.com/j5TX23ncbt — Sergio Fonseca (@SergioFonseca8) April 18, 2024

Nieuwe markt in China

Guangzhou ligt bijna even ver af van Shanghai als Circuit of the Americas van Miami, en ligt dus in een andere markt van China. Het ligt daarnaast dichtbij Hong Kong, Macau en Zhuhai waar autosport erg populair is. Macau staat naast haar casino's natuurlijk ook bekend om de Macau Grand Prix op het beruchte Guia-stratencircuit. Dankzij de plannen voor het nieuwe Guangzhou International Circuit, kunnen Formule 1-fans die wonen in de Greater Bay Area, mogelijk binnenkort ook naar een Grand Prix toe in hun buurt. Of de Grand Prix van China verplaatst gaat worden van Shanghai naar Guangzhou of dat Guangzhou haar eigen F1-race gaat krijgen en China dan dus twee GP's heeft, is nog niet bekend.

