Remy Ramjiawan

Woensdag 22 februari 2023 17:58 - Laatste update: 18:01

Regerend Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne kijkt uit naar het raceweekend in Kaapstad, aan het einde van deze week. De Belg rijdt dit jaar voor het team van Dragon Penske en hoewel de start van het seizoen niet helemaal was wat hij voor ogen had, wijst hij in een exclusief interview met GPFans naar de positieve vooruitzichten.

De Belgische coureur vormde vorig jaar nog een duo met Nyck de Vries bij het Formule E-team van Mercedes. Daar wist Vandoorne de titel te pakken, iets wat de huidige AlphaTauri-coureur een jaar eerder ook al wist te bereiken. Mercedes koos ervoor om zich terug te trekken uit de elektrische raceklasse en Vandoorne is aan de slag gegaan bij het team van DS Penske. De titelhouder staat momenteel met vijf punten op de zestiende plek in het kampioenschap, maar zag teamgenoot Jean-Eric Vergne tijdens de laatste race in India winnen en dus is er perspectief op beterschap.

Artikel gaat verder onder video

Seizoen 2023

Vandoorne wist in de eerste vier wedstrijden van het jaar maar twee keer punten te pakken. Tijdens de openingsrace in Mexico zag de Belg de zwart-wit geblokte vlag als tiende en in Hyderabad werd hij als achtste afgevlagd. Daarmee staat dertigjarige coureur momenteel op de vijfde plek in het klassement. Over de groei van het team en de vooruitzichten op het weekend in Kaapstad zegt Vandoorne: "Er zijn altijd dingen die we kunnen meenemen. Sinds het begin van het jaar hebben we al een aantal evoluties meegebracht voor de afstelling, maar ook voor het runplan en wat we moeten doen met de banden in de vrije trainingen en in de kwalificatie en dat kunnen we zeker meenemen naar Kaapstad."

Toch is het nog koffiedik kijken over wat de onderlinge krachtsverhouding zal zijn in Zuid-Afrika. "Maar het is wel een beetje afwachten, want het ziet er naar uit dat we het op sommige circuits beter doen dan op anderen. Dus we zullen zien hoe het hier in Kaapstad verloopt." Ook is het nog even aftasten hoe de auto reageert op de baan. "Het is een heel apart circuit en een heel snel circuit, heel hobbelig ook. Misschien niet één van onze sterke punten, maar het is afwachten. Het is soms een grote unknown hoe het zal verlopen in de Formule E", zo legt Vandoorne uit.

Overstap naar DS Penske

Mercedes trok aan het einde van 2022 de stekker uit het Formule E-team. McLaren heeft de renstal overgenomen en Vandoorne koos voor een overstap naar DS Penske. "Het is een grote verandering voor mij. Nieuw team, maar ook het team zelf heeft redelijk wat verandering ondergaan tijdens de winter. DS Penske heeft best wel wat succes gehad in het verleden, vooral met de vorige generatie auto's, maar voorlopig bevalt het allemaal", legt de coureur uit. De start van het nieuwe seizoen is wellicht wat ongelukkig, maar Vandoorne weet wat er achter de schermen bij DS Penske te wachten staat en ziet dan ook genoeg perspectief. "Stilletjes aan, begin het steeds beter en beter te gaan", aldus Vandoorne.

Stoffel Vandoorne Formule E-kampioen 2022

Hoe het voelt om als kampioen het jaar in te gaan en wat nu precies de verschillen zijn met de derde generatie Formule E-auto's zijn ten opzichte van de voorgangers, dat vertelt de regerend kampioen in het hele gesprek. Dat interview zal tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Goedemorgen GPFans te zien zijn.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.