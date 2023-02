Remy Ramjiawan

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen gaat donderdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start met de testdagen in Bahrein. De Nederlander kende een prima winterstop en hoopt dat hij met de RB19 weer kan strijden voor de bovenste plekken.

Het 2023-seizoen is het tweede jaar dat Verstappen als verdedigend kampioen gaat beginnen. Afgelopen seizoen kende Red Bull Racing een valse start, met drie uitvalbeurten in drie races. Het Oostenrijkse team zal dat dit jaar graag anders willen zien en krijgt net als de andere teams de gelegenheid om de nieuwe auto eens flink onder handen te nemen tijdens de wintertest. Daar waar er in het verleden nog bijna een week werd getest, moeten de teams het dit jaar met slechts drie dagen doen.

Voorbereiding Verstappen

Verstappen kijkt uit naar het nieuwe seizoen, zo laat hij op Verstappen.com weten: "Ik voel me goed en relaxed en ben klaar voor het seizoen 2023. Ik heb een goede winterpauze gehad en heb me dit jaar goed voorbereid." Naast zijn eigen voorbereiding is de titelhouder natuurlijk ook afhankelijk van het materiaal. Hoewel Red Bull Racing het tweede team was dat haar livery liet zien, hebben we vermoedelijk gekeken naar de RB18 tijdens de presentatie in New York. Het wordt dus ook interessant om te zien of, en hoeveel de nieuwe bolide zal gaan afwijken ten opzichte van de auto van vorig jaar.

Strijden om bovenste plekken

Wat betreft de testdagen is de missie voor Verstappen duidelijk, er moet vooral geen tijd worden verloren. "We hebben maar beperkte tijd tijdens de test, dus hopelijk hebben we goede dagen zonder te veel problemen. Het is belangrijk om goede sessies te hebben", zo legt de 25-jarige coureur uit. Red Bull kan als kampioen rekenen op de minste ontwikkelingstijd en Verstappen wijst dan ook naar het harde werk in de fabriek. "Het team heeft gedurende de winter hard gewerkt en ik hoop dat ook de RB19 een goede auto is waarmee we vooraan kunnen meestrijden. De tijd zal het leren", aldus Verstappen.

