Red Bull-ontwerper Adrian Newey is van mening dat de beleidsbepalers van de Formule 1 een betere afweging moeten maken tussen het entertainment en de sport. De huidige motoren zijn in zijn ogen namelijk een duidelijke groene keuze, maar het oor wil in dit geval ook wat.

Sinds 2014 behoren de gillende motoren tot de verleden tijd. De huidige hybride motoren zijn daarvoor in de plaats gekomen. Met slechts honderd kilo brandstof wordt een Formule 1-race uitgereden en dat is opzichzelfstaand al een knappe prestatie. Toch is er ook een roep om luidere motoren, zo onderschreef FOM-CEO Stefano Domenicali eerder ook al. In welke hoedanigheid dat zou kunnen en of het wel in het groene plaatje van de sport pas, daar laat Newey zich bij Motorsport.com over uit.

Spektakel VS Maatschappelijke verantwoordelijkheid

"Ik denk dat de meeste mensen, vanuit het oogpunt van het spektakel, graag een hoogtoerige V10 met normale aanzuiging zouden willen. We verlangen allemaal een beetje naar de V10's en zelfs de V8's uit de jaren 2000. Maar die zijn natuurlijk niet zuinig", zo stelt Newey direct het probleem aan de kaak. De sport wil op den duur CO2-neutraal zijn en daar spelen de motoren een grote rol in. Newey begrijpt die afweging dan ook, al plaatst hij ook een kanttekening: "Je moet dus een balans zien te vinden tussen spektakel en maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook al is het brandstofverbruik van de auto's, in termen van vervuiling die door de sport wordt veroorzaakt, in werkelijkheid miniem."

Dilemma

De grootste uitstoot wordt juist veroorzaakt door de mensen die race bijwonen, zo stelt de ontwerper: "En in dat opzicht is het niet anders dan voetbal of een andere internationale sport. Maar het is het imago en de popularisering." In zijn ogen is het dus mogelijk om terug te keren naar de oude motoren, mits de sport een andere keuze maakt. "Ik denk dat dat je eerste dilemma is: de krachtbron. Ga je voor efficiëntie, wat meestal relatief stil is, omdat lawaai eigenlijk inefficiëntie is?"

