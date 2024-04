Het team van Andretti is nog altijd druk bezig met het realiseren van een deelname aan de Formule 1. De Amerikaanse formatie opende vorige week nog een nieuwe faciliteit in Silverstone voor het Formule 1-project en volgens Craig Slater mikt men op het aannemen van maar liefst 1100 personeelsleden.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Niet competitief genoeg

In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg. Wereldwijd werd er vervolgens met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. Andretti zelf liet weten de hoop in ieder geval nog niet op te geven.

1100 personeelsleden

Vorige week werd duidelijk dat Andretti nog totaal niet van plan is om de moed op te geven rondom deelname aan de koningsklasse. Er werd een extra faciliteit geopend in Silverstone om te werken aan de tocht naar de Formule 1. Bovendien heeft men volgens journalist Slater het plan om maar liefst 1100 personeelsleden aan te nemen voor het project richting de koningsklasse. Daarmee zou men drie tot vier keer zo veel personeel aannemen als Haas en sluiten ze zelfs aan bij teams als Mercedes, Ferrari en Red Bull. Eén ding is dus duidelijk: Andretti is serieus bezig met de weg naar de Formule 1 en wil niet als veldvulling gaan fungeren.

