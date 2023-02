Remy Ramjiawan

De F1 Commission heeft een akkoord bereikt over een aantal wijzigingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen, zo bevestigt de FIA. Er moesten nog een aantal knopen worden doorgehakt over de regenbanden, maar ook het sportief reglement is op enkele punten aangepast.

Aankomende donderdag zullen de testdagen in Bahrein van start gaan, een klein weekje later zal het Formule 1-seizoen officieel worden afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. In de aanloop daar naartoe is de F1 Commission in London bij elkaar gekomen om de laatste wijzigingen voor het nieuwe jaar te bespreken en geldig te verklaren. Namens de FOM was CEO Stefano Domenicali aanwezig en de single-seater directeur van de FIA, Nikolas Tombazis was namens de autobond aanwezig.

Regenbanden

Na klachten over de prestaties van de regenbanden in de afgelopen jaren, komt er vanaf de Grand Prix van Emilia Romagna een nieuwe, herziene compound beschikbaar die 'veel beter presteert' dan de vorige specificatie. Daarnaast heeft de nieuwe band geen warmtedekens nodig, zo laat de autobond optekenen.

De FIA heeft ook gewezen op de aangeboden steun van de teams voor het 'wet weather package-project', dat in de nasleep van de Grand Prix van Japan vorig jaar werd aangekondigd. Het idee is om in extreme omstandigheden afneembare spatborden te gebruiken om spray achter de auto's te minimaliseren en het zicht te verbeteren, zodat er in nattere omstandigheden geracet kan worden.

Radiocommunicatie

Vanaf 2010 is het hevige radiocontact tussen de coureurs en hun engineers aanwezig. Destijds was het bijna begeleid rijden, met berichten die gingen over plekken waar tijd kon worden gewonnen of waar tijd werd verloren ten opzichte van de concurrentie. De FIA had dergelijke berichten verbannen tijdens de formatieronde, maar de autobond versoepelt het beleid en dus mag de informatie ook worden besproken tijdens de opwarmronde.

Sportieve, technische en financiële aanpassingen

De F1 Commission heeft daarnaast besloten dat er een winterstop voor teams en fabrikanten komt. Daarnaast komt er een FIA-controleteam. Deze gaat erop toezien dat het financiële reglement wordt nageleefd. Er was in 2022 ook wat onduidelijkheid over het uitdelen van halve punten, maar daar is inmiddels ook duidelijkheid over gekomen. Zo zal vanaf het nieuwe jaar bij een race die verkort wordt - ook als dit niet eindigt met een rode vlag, zoals tijdens de Grand Prix van Japan - halve punten worden uitgedeeld.

DRS-zones

De FIA wil het spektakel gaan vergroten en heeft ervoor gekozen om sommige DRS-zones te updaten. Op de circuits in Bahrein, Jeddah, Melbourne, Bakoe en in Miami zal de FIA de DRS-zones aanpassen. In Melbourne zal de vierde DRS-zone, die eigenlijk al in 2022 gebruikt had moeten worden, alsnog het groene licht krijgen. De autobond hoopt daarmee meer uitdagingen voor de coureurs te creëren en dat zou volgens de bond moeten resulteren in meer spektakel.

Budgetcap

Daarnaast komt de F1 Commission de teams tegemoet in de budgetcap. Zo zal er een verhoging plaatsvinden van het bedrag dat per race mag worden uitgegeven. Dat was voorheen 1,2 miljoen dollar en dat gaan naar 1,8 miljoen dollar per race. Het is voor de FIA het antwoord op de alsmaar groter wordende kalender en dan vooral naar races die overzees zijn en vaak wat meer kosten om naartoe te reizen.

Alle wijzigingen moeten nog wel worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council, wat normaliter slechts een formaliteit is.

