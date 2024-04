Sainz verklaart snellere longruns van Ferrari ten opzichte van Red Bull Racing

Max Verstappen heeft weliswaar de pole position in zijn zak, maar maakte zich, net als teamgenoot Sergio Perez en teambaas Christian Horner zorgen over de longruns. Ferrari was daarin namelijk sneller tijdens de laatste vrije training in Japan en Carlos Sainz geeft bij Sky Sports F1 de verklaring.

Daar waar de racepace van Red Bull Racing normaliter de doorslag geeft tijdens de raceweekenden, krabben de topmannen het Oostenrijkse team zich dit weekend achter de oren. Zo liet teambaas Horner weten dat de longruns er niet zo goed uitzagen, ook Verstappen moest erkennen dat de balans nog niet top was en het wordt bevestigd door de rondetijden van de derde vrije training.

Racesimulaties

Het gemiddelde van de longruns van Verstappen lag op een 1:36.808 en die van teamgenoot Pérez op een 1:36.686. Hierbij moet wel worden opgetekend dat Pérez slechts acht ronden heeft gereden op de mediumbanden en voor Verstappen waren het slechts zeven rondjes. Charles Leclerc was vijf tienden sneller dan Verstappen en Sainz uiteindelijk zes tienden. Dit gebeurde allemaal op de mediumbanden.

Red Bull reed met vol gewicht, Ferrari niet

Hoewel Sainz graag zou willen zien dat Ferrari de betere racepace heeft, verwacht hij bij het Britse medium dat Red Bull er op zondag wel weer zal staan. Daarvoor wijst hij naar het gewicht tijdens de derde vrije training. "In de racesimulatie van vanochtend denk ik dat we iets lichter waren dan Red Bull. Eerlijk gezegd zijn we in de race misschien sterker dan in de kwalificatie, maar niet zoals het lijkt in de longruns, want ik denk dat Red Bull aan de maximale benzine zat." Sainz verwacht dan ook een knokpartij met Lando Norris. "In de kwalificatie was hij twee tienden sneller. Realistisch gezien is de derde plaats het doel, we zullen met McLaren om het podium gaan strijden."

